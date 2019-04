Realistischer ist, dass YB am 14. April nach der Partie beim FCZ oder am Ostermontag, 22. April, nach dem Auftritt bei Xamax als Champion feststeht. Die Spieler lassen sich nicht stressen und schon gar nicht zu Wünschen hinreissen. «Das interessiert mich nicht, ich schaue nicht jeden Tag den Spielplan an», sagt Loris Benito. «Es spielt keine Rolle, wo und wann wir Meister werden», sagt Steve von Bergen. Und auch Guillaume Hoarau meint: «Früher oder später wird es so weit sein.»

Sulejmani fehlt

Die Young Boys jagen ja nebenher noch ein paar Rekorde. So wurde der FC Basel vor zwei Jahren mit 93 Toren und 86 Punkten Meister. Basel hatte in jener Rekordsaison 2016/2017 nach 26 Spieltagen wie die Young Boys in diesem Jahr schier unfassbare 69 Punkte auf dem Konto – und 68 Tore erzielt (YB steht bei 70). In den letzten zehn Begegnungen siegte der FCB jedoch nur noch viermal, spielte fünfmal unentschieden und verlor einmal (1:2 bei YB!).

Den Titel holte Basel damals früh wie nie ein Super-League-Team – schon am 30. Spieltag mit einem 2:1 am 28. April auswärts gegen Luzern. Ein Jahr später waren es die Young Boys, die an diesem Datum dank eines 2:1 gegen den FCL feierten. Und 2019? Findet am 28. April das YB-Heimspiel gegen Lugano statt.

In diesem Jahr treten die Young Boys nicht so unwiderstehlich wie 2018 auf, doch sie haben in acht Partien nie verloren und 20 Punkte gesammelt. Zwei mehr als Rivale Basel. Ihre Leistungen gerieten oft schwerfällig, mehrmals setzten sie sich dank Last-Minute-Toren durch.

Am Sonntag genügte der Steigerungslauf gegen St. Gallen zum 3:2-Sieg in extremis, die Sonderklasse des dreifachen Torschützen Guillaume Hoarau rettete YB. Der verletzungsanfällige Goalgetter war zuvor mal wieder wochenlang ausgefallen, auch andere Stammkräfte wie Kevin Mbabu, Sandro Lauper und Mohamed Camara fehlten mit Blessuren.