Frei: «Das ist unseren Fans gegenüber unentschuldbar»

Was will man nach einer derartigen Abreibung noch sagen? Das fragten sich die Basler Spieler nach dem 1:7 im Stade de Suisse wohl auch und verzogen sich sofort in die Katakomben. Nachdem sie sich etwas gefasst hatten, trat Fabian Frei im Schweizer Fernsehen vor die Kamera und äusserte sich.

«So auseinanderzufallen ist des FC Basel nicht würdig. Das ist unseren Fans gegenüber unentschuldbar – und jedem einzelnen, der sich tagtäglich den Arsch aufreisst, damit wir auf dem Platz stehen.» Trainer Marcel Koller gab zu, dass sich sein Team nach dem Rückstand zu naiv angestellt hatte: «YB hat verdient gewonnen, die Berner hatten mehr Power, wir konnten nicht dagegenhalten.» Es sei nun viel zu tun, so Koller. Vor allem müsse man aber damit aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Er werde in den nächsten Tagen nun seine Spieler versuchen wieder aufzubauen. (hua)