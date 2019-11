Fischer überrascht weiter – Union schon mit dem vierten Sieg

Für Union trafen Daniel Brosinski (30./Eigentor) und Sebastian Andersson (45.+3/51.), was den FSV, der in der Vorwoche in Leipzig mit 0:8 untergegangen war, weiter unter Druck setzt. Die Mainzer Treffer von Karim Onisiwo (81.) und Brosinski (90.+4) kamen zu spät.

Im Kellerduell verzeichnete der FC Augsburg mit Martin Schmidt an der Seitenlinie mit dem 1:0 beim SC Paderborn einen wichtigen Erfolg und überholte als Tabellen-15. die Mainzer. Der Innerschweizer Ruben Vargas spielte bei Augsburg durch.

Leipzig: Wieder einmal Werner

Leipzig hat seinen Siegeszug fortgesetzt und vor dem Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund den zweiten Platz hinter Mönchengladbach erobert. Die Sachsen setzten sich am Samstag im Berliner Olympiastadion gegen Hertha mit 4:2 durch, Timo Werner gelangen dabei zwei Tore.

In Berlin ging die Hertha durch Maximilian Mittelstädt (32.) in Führung, Nationalspieler Timo Werner (38./Handelfmeter und 90.+1), Marcel Sabitzer (45.) und Kevin Kampl (86.) drehten das Spiel. Davie Selke traf zum Endstand (90.+2) Vor dem Anpfiff hatten die Berliner das besondere Jubiläum mit einer launigen Mauer-Choreographie gefeiert, die Gastgeber trugen Sondertrikots mit dem Berliner Bären.

Der FC Schalke 04 konnte beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf dreimal eine Führung nicht verteidigen und ist vorerst Fünfter. Auf Schalke waren Daniel Caligiuri (33.), Ozan Kabak (67.) und Nationalspieler Suat Serdar (79.) für die Gastgeber erfolgreich. Dreifach-Torschütze Hennings (62./Handelfmeter, 74. und 85.) gelang immer wieder der Ausgleich.

Bereits am Freitag hatte Köln mit 1:2 gegen Hoffenheim verloren und sich daraufhin von Trainer Achim Beierlorzer getrennt.

Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 10/22 (21:10). 2. RB Leipzig 11/21 (29:12). 3. Hoffenheim 11/20 (16:14). 4. Borussia Dortmund 10/19 (23:11). 5. Schalke 04 11/19 (20:14). 6. Bayern München 10/18 (25:16). 7. SC Freiburg 10/18 (19:12). 8. Eintracht Frankfurt 10/17 (21:15). 9. Wolfsburg 10/17 (11:8). 10. Bayer Leverkusen 10/15 (15:15). 11. Union Berlin 11/13 (13:17). 12. Werder Bremen 10/11 (17:21). 13. Hertha Berlin 11/11 (17:21). 14. Fortuna Düsseldorf 11/11 (15:19). 15. Augsburg 11/10 (13:24). 16. Mainz 05 11/9 (12:30). 17. 1. FC Köln 11/7 (10:23). 18. Paderborn 11/4 (11:26).

