Fischer ist neuer Trainer von Union Berlin

Urs Fischer wird neuer Trainer bei Union Berlin. Der 52-jährige Schweizer übernimmt per sofort den deutschen Zweitligisten. Union Berlin stellte den vierfachen Internationalen am Freitag an einer Pressekonferenz als neuen Trainer vor. «Ich war sowohl überrascht als auch erfreut über das Interesse von Union Berlin», sagte Fischer, der sich mit dem Verein auf einen Vertrag bis Juni 2020 einigte.

Zuletzt hatte Fischer den FC Basel bis Juni 2017 betreut. Dabei holte er mit den Baslern 2016 den Meistertitel und verliess den Verein ein Jahr später mit dem Double. Der Zürcher war davor in der Super League beim FC Zürich und dem FC Thun unter Vertrag.

Herzlich willkommen, Urs Fischer! Wir begrüssen den neuen Union-Cheftrainer und wünschen ihm und seinem Team viel Erfolg für die bevorstehende Saison. Alle Infos hier ???? https://t.co/xE1RPhOTrE #fcunion #eisern #unveu #fischer ????? pic.twitter.com/z0OHPbzJFA — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 1. Juni 2018

Neunter Schweizer Trainer

Union Berlins bisheriger Trainer André Hofschneider hatte nach einer enttäuschenden Rückrunde und Platz 8 zum Saisonende seinen Posten räumen müssen.

Fischer ist damit der neunte Schweizer, der in der ersten oder zweiten Bundesliga als Trainer angestellt wird. (sda)