Finanzspritze aus China für den FC Thun

Am Dienstagnachmittag gab der FC Thun bekannt, dass er mit der Pacific Media Group einen Partner gefunden hat, der sie finanziell unterstützt. Die Pacific Media Group, ein Unternehmen mit Hauptsitz in China, hat dem Superligisten insgesamt 3 Millionen Franken als Darlehen zugesichert. Eine halbe Milliion davon sei bereits geflossen, sagte Präsident Markus Lüthi, der Rest sei in den nächsten zehn Jahren in zwei Tranchen bei Bedarf abrufbar.

«Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es geklappt hat», sagte Lüthi. Damit erhalte der Verein eine gewisse Flexibilität und Sicherheit. Aber, und das wird an diesem Nachmittag mehrmals betont: «Der FC Thun steht nicht zum Verkauf, wir stehen weiter für unsere Werte ein und müssen weiter zu jedem Franken Sorge tragen.»

Der Kontakt zur PMG sei ungefähr vor einem halben Jahr zustande gekommen. Als die Chinesen nach längerem Mailkontakt nach wie vor Interesse zeigten an einer Zusammenarbeit mit dem FC Thun und sie sich vor Ort überzeugt hatten, wurde das Geschäft abgeschlossen. «Sie sind riesige Fans vom Berner Oberland», sagt Lüthi. Was bedeutet diese neue Partnerschaft sportlich? Wird der FC Thun nun auf dem Transfermarkt mit grösserer Kelle anrichten? Sportchef Andres Gerber verneint: «Wir werden jetzt nicht in Aktionismus verfallen und wild Spieler kaufen. Wir bleiben uns treu.» Aber, sagt Gerber, jetzt gebe es weniger Druck, bei jedem Angebot gleich die besten Spieler verkaufen zu müssen, wie es in den letzten Jahren üblich war. Die Angst ist weg.