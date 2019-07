«Ferrari» Ibrahimovic glänzt mit Hattrick

In der 8. Minute ist der Stürmer um den Ausgleich besorgt, nachdem Galaxy bereits nach vier Minuten durch ein Eigentor in Rückstand geriet. Ibrahimovic hämmert den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar ins Netz. In der 56. Minute bringt der Goalgetter seine Mannschaft in Führung und in der 70. Minute erhöht er sogar noch. Besonders ist dabei, wie er trifft: zum 1:1 mit links, dann verwertet er eine Flanke per Kopf und zuletzt versenkt er mit rechts aus der Distanz.

Video: Ibrahimovics zweiter Streich