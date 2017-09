Fassnachts Frust, Sulejmanis Spiel

Es ist sehr gut vorstellbar, streiten sich YB und Partizan Belgrad in der Europa-League-Gruppe B am Ende um Rang 2 hinter Dynamo Kiew. So gesehen ist verständlich, reagiert Partizans Trainer Miroslav Djukic erleichtert auf das 1:1 im Direktduell in Bern. «Wir haben uns nach der Pause deutlich gesteigert», sagt Djukic, «und haben uns den Punkt deshalb verdient.» Und ebenso nachvollziehbar ist die Aussage von Adi Hütter, er sei nicht ganz glücklich mit dem Resultat. «Wir wollten mit einem Heimsieg beginnen, aber waren nach der Pause nicht mehr so stark. Da hat uns Partizan gut zugestellt», sagt der YB-Trainer. «Wir besassen dennoch gute Chancen, um zu gewinnen.» Insgesamt sei das Unentschieden gerecht, findet Hütter.

Big Point verpasst

Trotz keineswegs schlechter, phasenweise sogar starker Leistung sind die Young Boys nach dem Remis also leicht enttäuscht. «Wir wollen die Gruppenphase überstehen», sagt Hütter, «und es sind ja noch fünf Spieltage zu bestreiten.» Torhüter David von Ballmoos meint derweil, der Punktgewinn sei ganz gut und könne vielleicht noch wertvoll werden. Das wird jedoch nur der Fall sein, wenn YB auswärts erfolgreicher auftritt als in den letzten Jahren in der Europa League.

Ein Heimsieg gegen Partizan wäre ein Big Point gewesen. «Für uns wäre heute mehr dringelegen», sagt Christian Fassnacht. Der Berner Torschütze nervt sich über seine verge­bene Grosschance Mitte der zweiten Halbzeit, als er an Torhüter Vladimir Stojkovic scheiterte. «Das tut weh», sagt der Flügelspieler, «zumal wir nach der Pause Mühe hatten mit dem hohen Pressing von Partizan. Dieses Tor wäre sehr wichtig für uns gewesen.»

Auch Miralem Sulejmani findet, mit dem 1:1 könne sein Team nicht zufrieden sein. Für den Serben, einst Junior, Ballbub und Megatalent bei Partizan Belgrad, war es gegen seinen Herzensklub ein «sehr spezieller Abend mit sehr vielen Emotionen zu Beginn». Er sei aber Profi und habe sich mit der ­Situation arrangiert. Ende November werden Sulejmanis Gefühle in seiner Heimatstadt Belgrad noch einmal auf die Probe gestellt. Möglicherweise im Schlüsselspiel der Gruppe B. (lsi/fdr)