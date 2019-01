Damit sollten die Gerüchte um Christian Fassnacht und Sandro Lauper endgültig verstummen: Ihr Berater Gianluca Di Domenico, der auch die Rodriguez-Brüder betreut, schreibt, dass die beiden YB-Spieler bis Saisonende definitiv in Bern bleiben werden.

«Es ist nicht meine Art, Gerüchte zu kommentieren. In diesem Fall sehe ich es aber als meine Pflicht an, dies zu tun! In diversen Medien wird spekuliert, dass Christian Fassnacht YB im Januar verlassen soll! Aber Fassnacht hat mit YB diese Saison ganz klare Ziele und wird den Verein auf keinen Fall verlassen! Ich wünsche YB und unseren Spielern Fassnacht und Lauper eine tolle Rückrunde mit den Young Boys», so Di Domenico via der Social-Media-Plattform «Linkedin».