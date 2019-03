Die gute Nachricht für Radamel Falcao lautet: Zu alt ist er noch nicht. Die schlechte: Michael Jordan hat es nicht geschafft.

Der kolumbianische Fussballer, 33 Jahre jung, stürmt momentan in Frankreich für die AS Monaco. Sein Team dümpelt am Tabellenende herum, Falcaos Vertrag läuft noch bis im Sommer 2020. Für die Zeit nach seinem Karrierenende hat er aber klare Pläne – und hier kommt «Jahrtausendsportler» Jordan ins Spiel.