FCZ-Serie dauert an – Stocker sieht rot

Kramer erzielt seinen zweiten Treffer des Tages (Quelle: SRF).

Servette überzeugt auch gegen Basel

Nach dem Sieg gegen die Young Boys gewinnt der Aufsteiger Servette auch gegen den FC Basel. Das 2:0 ist der dritte Erfolg in Serie für die Genfer. Das Basler Ungemach nahm in der siebten Minute seinen Lauf. Die Genfer spielten einen Gegenangriff über die linke Seite, Varol Tasar flankte zur Mitte und dort stand Raoul Petretta so weit von Miroslav Stevanovic entfernt, dass dieser seinen dritten Saisontreffer erzielte.

Das 1:0 war das erste zählbare Anzeichen dafür, was in den nächsten Minute folgen sollte. Denn anstatt die Basler aufzuwecken, stimulierte das Tor vielmehr die Offensive der Genfer. Zwei Minuten später scheiterte Stevanovic an Jonas Omlin und in der zwölften Minute rettete der Basler Goalie gegen Tasar mit einer herausragenden Parade. Wenn die Genfer in der ersten Halbzeit deutlich mehr Offensivanteile hatten, so kamen die Basler im zweiten Durchgang einem Tor zumindest ein klein wenig näher.

Stocker fällt aus

Emil Bergström scheiterte zweimal mit einem Kopfball und einmal rettete ein Genfer auf der Linie. Basel war nahe dran an einem Tor. Den zweiten Treffer aber erzielten die Genfer in der 90. Minute durch den eingewechselten Koro Kone. So gewinnt Servette nach dem Sieg gegen YB und Luzern zum dritten Mal in Serie. Und nach dieser Basler Niederlage würden die Young Boys am Sonntag mit einem Sieg gegen Sion den Vorsprung auf den Verfolger auf vier Punkte vergrössern. Für einen weiteren Dämpfer sorgte nach der Partie Valentin Stocker. Er liess sich zu einem Schubser gegenüber dem Schiedsrichter hinreissen und erhielt dafür die rote Karte. Somit steht er dem FC Basel am nächsten Spieltag im Spitzenkampf gegen YB nicht zur Verfügung.