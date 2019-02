Khelifi bringt den FCZ in Führung (Quelle: SRF)

In der zweiten Halbzeit verkürzten die Zürcher durch den für den blassen Benjamin Kololli eingewechselten Assan Ceesay in Bezug auf Latten- und Pfostenschüsse auf 1:2. Aber die besseren Szenen und die weit besseren Torchancen hatten weiterhin die Luzerner. In der Meisterschaft ist der Challenge-League-Neuling in Abstiegsgefahr. Aber mit Leistungen wie jener im Letzigrund müsste sich der SC Kriens bald davon verabschieden können.

In der Saison 2011/12 waren die Zürcher letztmals im Cup an einem unterklassigen Gegner hängengeblieben. Damals verloren sie beim FC St. Gallen in den Achtelfinals 2:4.

Zürich - Kriens 2:1 (1:1)

3650 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 16. Khelifi (Domgjoni) 1:0. 44. Chihadeh (Siegrist) 1:1. 82. Winter (Odey) 2:1.

Zürich: Vanins; Rüegg, Bangura, Mirlind Kryeziu, Charabadse; Sertic, Domgjoni (46. Hekuran Kryeziu); Winter, Khelifi, Kololli (46. Ceesay); Odey (86. Maxsö).

Kriens:Osigwe; Urtic, Elvedi, Fanger, Mijatovic; Sukacev (66. Rüedi), Wiget (73. Cirelli), Sadrjaj, Costa; Siegrist; Chihadeh (80. Sulejmani).

Bemerkungen: Zürich ohne Marchesano, Untersee, Pa Modou, Omeragic, Aliu, Andereggen und Sauter (alle verletzt). Kriens ohne Dzonlagic, Hasanaj, Bürgisser, Kleiner, Seferagic, Selmani und Brügger (alle verletzt). 27. Vanins lenkt Kopfball von Chihadeh an die Latte. 45. Pfostenschuss Chihadeh. 56. Pfostenschuss Ceesay. Verwarnungen: 26. Khelifi (Foul), 47. Wiget (Foul), 58. Mijatovic (Foul).

Die Halbfinal-Paarungen im Schweizer Cup Auslosung Halbfinals: Zürich - Basel, Luzern/Young Boys - Thun. - Spieldaten: Mittwoch/Donnerstag, 24./25. April 2019.