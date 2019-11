Thun ohne Punkte gegen FCZ, St. Gallen gewinnt

Thun nicht nur nummerisch überlegen



Thun hatte in der Phase nummerischer Überlegenheit nachher natürlich klar mehr Spielanteile, richtige Gefahr entstand aber nur bei zwei Kopfbällen von Simone Rapp, die FCZ-Goalie Yanick Brecher reflexschnell aus der Ecke fischte und einem Abschluss von Debütant Ahmed Hiran. Thun nützte auch nichts, dass die offizielle Statistik am Schluss 26:4 Torschüsse für die Berner Oberländer auswies.

Kramer erneut FCZ-Matchwinner



Zum goldenen Treffer wurde so das 1:0 durch den Slowenen Blaz Kramer fünf Minuten vor der Pause, der Slowene war mustergültig von Antonio Marchesano in die Tiefe geschickt worden. Das Tor eingeleitet hatte unfreiwillig mit einem unnötigen Fehler in der Vorwärtsbewegung Thuns Nicola Sutter. Die Berner Oberländer hatten zwar ihre Möglichkeiten, es fehlte aber die letzte Entschlossenheit. Verständlich für ein Team, das seit dem Sieg in der vierten Runde in Luzern nur noch einen Punkt aus acht Partien eingespielt hatte und das am wenigsten Tore geschossen und am meisten kassiert hat.



St. Gallen bringt Henchoz in unangenehme Situation



Der St. Galler Höhenflug geht weiter: Die Ostschweizer gewinnen gegen Sion 3:0. Für Trainer Stéphane Henchoz wird die Luft im Wallis langsam sehr dünn. Das Schicksal von Stéphane Henchoz ist nach der 0:3-Niederlage gegen den FC St. Gallen wohl besiegelt. Es wäre keine grosse Überraschung, wenn sich die Wege von Sion und Henchoz in den nächsten Tagen trennen würden. Unter der Woche spielte der Sion-Boss mit den Muskeln und stellte seinem Trainer einen «Wachhund» als Assistent an die Seite. Christian Zermatten war schon zweimal Interimstrainer und gilt als Vertrauter von Christian Constantin. Nach dem Sieg im Cup zog er das Team in einem viertägigen Trainingslager zusammen und im Kybunpark sendete CC ein weiteres Zeichen an Henchoz. Der Boss stand nicht mehr hinter der Trainerbank, sondern nahm darauf Platz.



Einbahnfussball im Kybunpark



Alles umsonst. Die fünfte Niederlage im sechsten Spiel konnte nicht verhindert werden. Zu dominant und mit dem Enthusiasmus aus den letzten Erfolgen trat der FCSG auf. Im Kybunpark lief praktisch Einbahnfussball. Im Minutentakt kam der Gastgeber zu Chancen. Görtler (1.), Ruiz (7., 22.), Demirovic (16.), Itten (20., 29.) um einige zu nennen. Die Hausherren hätten längst führen müssen, aber weil alle vergaben oder knapp an Goalie Mitryuschkin scheiterten und auch Grgic für Sion vergab, stand es zur Pause 0:0. Qunitilla war mit seinem 1:0 nach der Pause der Türöffner. Für St. Gallen liefe es wie am Schnürchen und für die Walliser das Spiel gelaufen. Die harmlosen Gäste brachen komplett ein.