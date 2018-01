FC-Thun-Torjäger Simone Rapp wechselt zu Lausanne

Dass der FC Thun mit dem Abgang seines Torjägers Simone Rapp in dieser Winterpause rechnen musste, war bekannt. Mit seinen neun Toren und zwei Assists in den ersten 19 Spielen der Super-League-Saison 2017/18 zog der 25-Jährige das Interesse anderer Clubs auf sich.

Nun hat sich der Transfer konkretisiert: Simone Rapp wechselt, unter Vorbehalt der medizinischen Tests, die am Freitag durchgeführt werden, per sofort zum FC Lausanne-Sport, teilt der FC Thun am Donnerstag mit. Sein bis Sommer 2019 laufender Vertrag mit dem wird vorzeitig aufgelöst. Über die Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

«Sind auf solche Transfererlöse angewiesen»

Sportchef Andres Gerber betrachtet den Abgang Rapps mit einem lachenden und einem weinenden Auge: «Klar ist es schade, einen Spieler wie Simone zu verlieren. Auf der anderen Seite ist uns und den Fans bewusst, dass wir auf solche Transfererlöse angewiesen sind, um in der Super League bestehen zu können.» Rapp stiess im Sommer 2015 zu Thun und erzielte in 95 Pflichtspielen 30 Tore (13 Assists).

Lausanne, das seit dem Einstieg des Chemieunternehmens Ineos über neue Möglichkeiten verfügt, bekundete reges Interesse. Im Oktober erzielte der gross gewachsene Angreifer in Lausanne einen Hattrick. Die Oberländer lassen Rapp ziehen lassen, auch wenn Lausanne ein direkter Konkurrent ist. «Natürlich hätte ich lieber, wenn Simone nach Deutschland oder England geht. Aber das wichtigste Kriterium ist die Höhe der Ablösesumme», sagte Sportchef Gerber vor kurz Weihnachten.

Joss von YB zum FC Thun

YB-Verteidiger Sven Joss wechselt per sofort zum FC Thun. Der Kontrakt des 24-Jährigen bei den Young Boys wäre im Sommer ausgelaufen. Nun hat Sven Joss bei den Thunern einen Mehrjahresvertrag unterschrieben. Joss hatte bereits die Saison 2015/16 leihweise bei den Thunern absolviert. In der laufenden Spielzeit wurde er bei YB in sechs Partien eingesetzt.

In der Zeit in Thun kam Joss auf 31 Pflichtspiele und erzielte dabei ein Tor und vier Assists. In der Hinrunde der Saison 2017/18 war der 23-jährige Konolfinger, wettbewerbsübergreifend, achtmal für die Young Boys im Einsatz.

Dominik Schweizer früher zum FC Thun

Silvano Schäppi kehrt nach einer dreimonatigen Leihe von Thun zum FC Lugano zurück. Der langjährige Captain Dennis Hediger verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2020.

Durch den Abgang von Rapp stösst Dominik Schweizer indes früher als geplant zum FC Thun. Der 21-jährige Flügelspieler, der per Anfang Jahr auf der Lohnliste der Thuner steht, hätte eigentlich bis im Sommer 2018 als Leihspieler bei seinem bisherigen Verein FC Rapperswil-Jona in der Challenge League zum Einsatz kommen sollen.

