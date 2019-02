Schwacher Start ins neue Jahr

Weiler hatte seine Aufgabe in Luzern im letzten Sommer mit einem Dreijahresvertrag angetreten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich der FCL gegen Ende der Vorrunde; aus den letzten fünf Spielen 2018 resultierten zehn Punkte.

Der Start in die Rückrunde missriet allerdings komplett. Gegen Xamax (1:2), Sion (1:3) und Lugano (0:3) verliessen die Luzerner den Platz als Verlierer. Nach 21 Runden der Super League belegt der FCL den 7. Platz. Der Vorsprung auf den Tabellenneunten Neuchâtel Xamax, das sich auf dem Barrage-Platz befindet, beträgt sechs Punkte.

Vor seinem Engagement bei Luzern hatte Weiler den RSC Anderlecht 2017 zum belgischen Meistertitel geführt. Zuvor hatte der 45-jährige Winterthurer unter anderen den 1. FC Nürnberg, Aarau und Schaffhausen trainiert.

Trainerstühle sind Schleudersitze

Bei der Ablösung von Weiler handelt es sich um den fünften Trainerwechsel in der aktuellen Saison. Vor Weiler hatten Raphael Wicky (Basel), Maurizio Jacobacci (Sion), Guillermo Abascal (Lugano) und zuletzt Michel Decastel (Xamax) gehen müssen.

Aktuell ist in der Super League nur ein Trainer tätig, der auf eine mindestens einjährige Tätigkeit zurückblicken darf: Marc Schneider. Gemäss transfermarkt.ch war Thuns Cheftrainer zum Zeitpunkt von Weilers Entlassung ein Jahr, sieben Monate und 17 Tage in Thun tätig. Die Nummer zwei in diesem unrühmlichen Ranking ist FCZ-Coach Ludovic Magnin mit 11 Monaten und 28 Tagen.