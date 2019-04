FCB-Fans wollen mit selbst gedruckten Tickets an Cupfinal

Damit setzen die Basler den Protest gegen die ihrer Meinung nach überhöhten Eintrittspreise des Cupfinals fort. An diesem beteiligten sich vor den Halbfinalspielen die Kurven aller vier noch im Wettbewerb verbliebenen Clubs aus Basel, Luzern, Thun und Zürich.

Die Ultras stören sich auch daran, dass die Fahrt mit dem Extrazug an den Cupfinal bereits in den Ticketpreis einberechnet wurde. Zwar reisen die meisten Kurvengänger jeweils mit Fanzügen zu den Auswärtsspielen in Liga und Cup. Das allerdings freiwillig. Zugbillett und Eintrittsticket werden separat bezahlt.

Der Verband verlangt am Cupfinal für ein Ticket in der Fankurve 50 Franken. Auf den Tribünen kosten die Plätze zwischen 100 und 120 Franken. In einem Block auf der Gegentribüne kommen Kinder in Begleitung eines Elternteils für 30 Franken ins Stadion.