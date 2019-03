Als das Spiel in Basel beendet ist und das Heimteam den Rasen unter Applaus der Muttenzer Kurve verlässt, stehen Dennis Hediger und Dejan Sorgic leicht abseits an der Seitenlinie und unterhalten sich. Der eine ist der Captain, der nun statt Verantwortung auf dem Platz Krücken und Beinschiene trägt – nach Kreuzbandriss fällt er die restliche Saison aus. Der andere ist der Topskorer, der nach einer Stunde, beim Stand von 0:2, eingewechselt wurde, als nur noch unerschütterliche Optimisten an eine Wende glaubten.