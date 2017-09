FC Thun: Mit Moral zum Punkt

Am Ende war das 2:2 verdient und vor allem ein wichtiger Punkt. Die Thuner kommen mit dem Unentschieden gegen die Grasshoppers zwar nicht wirklich vom Tabellenende weg, aber sie beweisen zumindest einmal mehr viel Moral. Derweil haben die Hoppers im dritten Spiel unter Trainer Murat Yakin zum ersten Mal nicht gewonnen.

Dass die Zürcher unter Yakin stabiler auftreten, hatten sie schon zuvor bewiesen. Sie zeigten es auch gegen Thun. FCT-Trainer Marc Schneider reagierte, indem er mit Captain Dennis Hediger, Sandro Lauper und Nicola Sutter drei zentrale Mittelfeldspieler auf Feld beorderte. Entsprechend wenig Raum gestanden sich die beiden Teams zu.

Vier Tore nach Standards

Deshalb verwunderte es nicht, dass die Tore nach Standard­situationen und jeweils durch Kopfbälle fielen. Zweimal passten die Thuner nach Freistössen nicht auf. Zuerst konnte Berg­ström eine Hereingabe von Sigurjonsson verwerten. In der zweiten Halbzeit war der eingewechselte Basic nach einem Freistoss von Andersen erfolgreich. Vor allem der zweite Treffer fiel für die Thuner zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Sie waren da längst die spielbestimmende Mannschaft gewesen.

Aber sie hatten es verpasst, in Führung zu gehen. Rapp, Nicolas Bürgy und vor allem Marvin Spielmann hätten die Partie in andere Bahnen lenken können. Doch es sollte nicht sein, speziell bei Spielmann nicht. Der Offensivakteur hat in dieser Saison bereits sechs Tore in der Liga erzielt, am Donnerstag boten sich ihm mindestens drei sehr gute Chancen, das Konto zu erhöhen, doch vergab er alle Möglichkeiten.

«Wir hätten uns in dieser Phase belohnen müssen», meinte Marc Schneider hinterher. Ausser den zwei Chancen von Sigurjonsson unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatten die Zürcher keine vielversprechenden Aktionen. Doch weil die Thuner im Abschluss patzten, musste Trainer Scheider am Ende festhalten: «Nach diesem Spielverlauf müssen wir mit einem Punkt zu­frieden sein.»

Das war letztlich auch Yakin: «Wir schenkten uns in diesem intensiven Spiel nichts. Natürlich könnte man mehr erreichen, wenn man auswärts zweimal in Führung liegt, aber wir nehmen den Punkt gern mit.» In der Tabelle nützt der Punkt aber beiden Teams nicht viel. Beide Mannschaften müssen sich derzeit weiter eher nach hinten orientieren als nach vorne.

Tosettis Eckbälle

Moralisch durften sich die Thuner am Donnerstag sogar als Sieger fühlen. «Dass wir zweimal ausgleichen konnten, spricht für den Charakter dieses Teams», lobte Schneider. Beide Male konnten die Gastgeber nach einem Eckball von Matteo Tosetti jubeln. Nach gut einer halben Stunde hatte Simone Rapp die Herein­gabe zum 1:1 verwertet.

Und in der 83. Minute bedrängte Innenverteidiger Roy Gelmi den GC-Abwehrchef Milan Vilotic derart stark, dass der Serbe in seinem siebten Spiel bereits das dritte Eigentor fabrizierte. «Ich weiss nicht, ob ich den Ball auch noch berührt habe», meinte Gelmi. ­Vilotic dagegen sagte: «Das war unglücklich von mir und tut mir leid für die Mannschaft. Aber solche Aktionen gehören zum Fussball. Ich lasse mich dadurch nicht unterkriegen.» (Berner Zeitung)