FC Thun: Leiden und Leichtsinn im Letzigrund

Am Samstagabend mag Schneider nicht reden. Als die Partie gegen die Grasshoppers kurz vor 21 Uhr beendet ist, verschwindet der 38-Jährige in der Kabine des Letzigrund Stadions. Er hat keine Lust, dieses Spiel vor den Mikrofonen und Notizblöcken der Journalisten Revue passieren zu lassen. Wahrscheinlich auch, weil die Schlussminuten nur schwer in Worte zu fassen sind.

Spielmanns Volleyschuss

Als die 94. und letzte Nachspielminute angebrochen ist, steht es 0:0 zwischen GC und Thun. Es ist ein Resultat, das für beide Teams zu wenig ist, mit dem die Gäste aber aufgrund der Überlegenheit des mutig aufspielenden Tabellenletzten sicher besser leben könnten. Doch die Oberländer wagen sich noch ein letztes Mal nach vorne.

Rechtsverteidiger Sven Joss sprintet der Seitenlinie entlang, flankt in den Strafraum, hoch und weit, und Marvin Spielmann zeigt spät, aber umso spektakulärer, warum er dem FC Thun im Sommer wohl eine schöne Ablösesumme in die Kasse spülen wird. Der Flügelspieler verarbeitet Joss’ Hereingabe gekonnt, mit einem eingesprungenen Volleyschuss in die linke untere Torecke lässt er Heinz Lindner im Tor der Zürcher keine Chance.

Die Thuner jubeln ausgelassen, Spielmann sprintet zur Bank und klatscht mit den Teamkollegen ab, die Erleichterung in den Gesichtern der Oberländer ist gross. Endlich, nach acht Spielen ohne Sieg, scheinen sie das Spielfeld wieder mal als Gewinner verlassen zu können. Wäre es bei diesem 1:0 geblieben - wahrscheinlich hätte Marc Schneider in der Folge von einem enorm wichtigen Sieg gesprochen, wahrscheinlich hätte er gesagt, dass bei seiner Mannschaft längst nicht alles optimal gelaufen, GC bisweilen gar näher an einem Torerfolg gewesen sei, sie aber nun nicht nur drei Punkte, sondern auch viel Moral mitnehmen könnten für das schwierige Cuphalbfinalspiel am Dienstag in Luzern.

Hunzikers Ballverlust

Doch weil Schiedsrichter Fedayi San den Grasshoppers noch einen letzten Angriff zugesteht, wird aus kollektivem Jubel bald kollektiver Frust. Und Schneider verstummt. Es ist kein schöner Angriff der Zürcher. Da hatten sie in den vorangegangenen 94 Minuten deutlich gepflegtere Kombinationen gezeigt. Wenn die Sekunden zerrinnen, heisst das Motto meist «Hoch und Weit, Hauptsache irgendwie gefährlich». Hätte sich dies Thun-Stürmer Nicolas Hunziker zu Herzen genommen und den Ball ebenso hoch und noch viel weiter weg aus der Gefahrenzone bugsiert als er ihn abgefangen hatte - die Thuner wären sich Augenblicke später siegestrunken in den Armen gelegen.