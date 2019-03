Der Oberländer Goalie steht nicht da, wo er stehen sollte – irgendwo zwischen seinem Strafraum und der Mittellinie. Er kann jetzt bloss noch zuschauen, wie der von Shkelqim Demhasaj aus rund 35 Metern abgegebene Schuss über ihn hinwegfliegt – immer höher, immer weiter.

Es sind Sekundenbruchteile, die am Ende der Saison noch entscheidend werden können. Geht der Ball rein, rückt Luzern bis auf zwei Punkte an die Oberländer heran – der einst so komfortable Vorsprung des Tabellendritten wäre beinahe verspielt. Doch die Thuner, die in den letzten Wochen mehrmals Pech beklagten, gerade bei Schiedsrichterentscheidungen, sind diesmal im Glück.

Demhasajs Schuss landet statt im Tor auf der Latte, es bleibt beim 1:1. Als Sportchef Andres Gerber kurz darauf die Katakomben betritt, hat er ein Lächeln auf den Lippen. Er sagt: «Diesen Lattenschuss hat es gebraucht, dass wir mit dem Unentschieden zufrieden sein können.»

Heiratsantrag auf dem Feld

Thun gegen Luzern, es ist das Duell des Überraschungteams dieser Saison gegen die Überflieger der letzten Wochen. Seit Trainer Thomas Häberli Mitte Februar übernommen hat, sind die Innerschweizer ungeschlagen und bis auf den vierten Platz vorgestossen. Und sie haben – nicht ganz unerheblich – den ungefährdeten Bald-Meister YB aus dem Cup geworfen. Im Halbfinal werden sie Ende April daheim auf den FC Thun treffen.

Und die Hauptprobe für den Cuphalbfinal beginnt mit grossen Gefühlen. Vor dem Spiel macht eine Anhängerin des FC Thun ihrem Freund auf dem Spielfeld einen Antrag. Der Glückliche ist Kassier des Vereins «Ha?rzbluet FC Thun», der auch im fünften Jahr seines Bestehens einen sechsstelligen Betrag für den Club gesammelt hat – diesmal sind es 125000 Franken. Sichtlich gerührt sagt er Ja, rote Ballone in Herzform steigen in die Luft. Es kann losgehen.