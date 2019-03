Doch als der Trainer des FC Thun am Sonntagabend zusammen mit seinem Antipoden Ludovic Magnin in den Katakomben der Stockhorn-Arena auf dem Podium sitzt, ist primär eine Szene in seinem Kopf. Jene aus der 92. Minute, als FCZ-Stürmer Assan Ceesay versuchte, in die Mitte zu flanken. Stefan Glarner war beim Gambier, und der Ball prallte aus kürzester Distanz an den Arm des FCT-Captains. Schiedsrichter Alain Bieri entschied auf Penalty, Benjamin Kololli verwertete souverän, versetzte den Thunern einen späten Dämpfer – und sorgte für animierte Diskussionen. Der Ball sprang an Glarners Arm, doch aus welcher Distanz ist dies als Absicht zu werten? Und überhaupt, was ist eine natürliche, was eine unnatürliche Handbewegung?

Es sind Fragen, die im Fussball gestellt werden, seit er gespielt wird und die auch mit der Einführung der Videoschiedsrichter in den grossen Ligen nur bedingt geklärt wurden. Für Stefan Glarner, den Sünder, ist klar, dass er in dieser Situation nie auf Penalty entschieden hätte. Er, der besonnene Meiringer, fragt sichtlich aufgebracht: «Wohin sollen meine Arme in vollem Lauf denn sonst?» Und Schneider erzählt, dass die Schiedsrichter vor der Saison darauf hingewiesen hätten, dass es für einen Pfiff explizit eine «unnatürliche» Handbewegung brauche. «Sollen die Spieler nun nur noch hinstehen wie Pinguine?», fragt er rhetorisch. Der 38-Jährige ist mit seiner Feststellung an diesem Abend wohl nicht allein, wenn er sagt: «Die Hands-Regel ist für mich unbegreiflich.»

Die Umarmung

Es ist dieser strittige Pfiff in der Nachspielzeit, der am Ende den Fokus auf sich zieht. Und das, was sonst noch passiert ist, in den Hintergrund rücken lässt. Beispielsweise, dass die Thuner nach zuletzt eher schwerfälligen Auftritten wieder schwungvoller agierten, was dadurch begünstigt wurde, dass der FCZ, anders als die meisten Gegner bisher in der Rückrunde, versuchte mitzuspielen.

So entwickelte sich eine bisweilen wilde Partie, die vor der Pause eine erste emotionale Hochphase erlebte. Nachdem Basil Stillhart einen Prellball kaltblütig gegen die Laufrichtung von FCZ-Goalie Yanick Brecher verwertet hatte, dauerte es nur knapp zwei Minuten, bis Benjamin Kololli durch einen satten Schuss von der Strafraumgrenze aus den Ausgleich bewerkstelligte. Er profitierte davon, dass die Thuner in der Defensive kurzzeitig die Orientierung verloren hatten. Doch das Heimteam suchte gleich wieder die Offensive; Spielmann flankte in die Mitte, Karlen liess den Ball durch, und Stillhart erzielte mit einem platzierten Schuss seinen zweiten Treffer.

Der St. Galler, defensiver Mittelfeldspieler, zeigte bemerkenswerten Offensivdrang und hätte in der zweiten Halbzeit mindestens ein weiteres Tor erzielen können. Der 24-Jährige sollte aber nicht der Einzige sein, der gute Möglichkeiten ungenutzt liess. Auch Dejan Sorgic, Dennis Salanovic und Karlen boten sich Chancen, die Partie mit einem dritten Tor zu entscheiden. «Der Schiedsrichter ist sicher nicht schuld daran, dass wir kein drittes Tor geschossen haben», sagt Schneider und bemängelt, dass sich sein Team vor dem Penaltypfiff zu wenig clever angestellt und den Ball nicht in den eigenen Reihen habe halten können.

Die Emotionen haben sich mittlerweile gelegt, und bevor sich Schneider und Magnin freundschaftlich umarmen, sagt der FCZ-Trainer, die Liga müsse klarstellen, wie sich die Spieler im Strafraum zu verhalten hätten. Pinguine will auch er nicht sehen.