FC Münsingen schafft Cup-Sensation

Wie beim Sieg von Stade Lausanne-Ouchy gegen den FC Sion setzte sich auch in Münsingen die zwei Klassen tiefer spielende Mannschaft durch. Für den Coup musste Münsingen nicht einmal besonders stark das Glück beanspruchen. «Wir haben nicht viel zugelassen», meinte Trainer Kurt Feuz. Hinten dirigierte der erfahrene Lukas Schenkel die Abwehr ruhig und souverän.

Der 33-jährige Innenverteidiger spielte für Thun und St. Gallen in der höchsten Spielklasse und für die Berner Oberländer sogar in der Europa League. In der 32. Minute bewies Schenkel, dass er immer noch zu Höchstleistungen bereit ist. In extremis wehrte er auf der Linie für den geschlagenen Goalie Patrick Karrer einen Versuch von Schaffhausens Tunahan Cicek ab. «Ja, diese Intervention war nötig», meinte Schenkel.

Statt 1:0 für den Favoriten hiess es nur zwei Minuten später 1:0 für den «Underdog». Nach einem Eckball traf Antonius Dreier. «Toni ist ein Knipser», hielt Schenkel nach der Partie lachend fest. Der 22-Jährige agierte an dessen Seite als Innenverteidiger, aber er hat in der Erstliga in sechs Partien bereits vier mal getroffen.

«Ich musste ihn im Sturm einsetzen, weil Patric Gasser verletzt war», erklärt Trainer Feuz mit einem schelmischen Lächeln. Nun ist Captain Gasser wieder dabei, also spielt Dreier wieder in der Abwehr, was ihn jedoch nicht am Tore schiessen hindert.

«Das ist egal, die Mannschaftsleistung war entscheidend», meinte der Torschütze und fügte erst auf Nachfragen an:. «Das ist natürlich ein super Erlebnis. Die letzte Viertelstunde der Partie kamen mir wie die letzten zehn Jahre vor. Aber jetzt wird gefeiert», sagte Antonius Dreier.

Wobei, so schlimm war die Schlussphase nicht gewesen. Klar versuchte Schaffhausen noch einmal Druck zu machen. Bloss blieb es vornehmlich beim Versuch. Und als in den Schlusssekunden FCS-Torhüter Predag Pribanovic nach vorne eilte, und beim letzten Eckball tatsächlich zum Kopfball kam, tauchte Münsingen Keeper Karrer in die Ecke und hielt den Ball und den sensationellen Sieg fest. (Berner Zeitung)