Ex-Uefa-Chef Platini verhaftet worden

Der ehemalige Uefa-Chef Michel Platini wurde festgenommen. Grund dafür ist die Vergabe der WM 2022 nach Katar. Platini wurde am Dienstagmorgen im französischen Nanterre in Gewahrsam genommen, hiess es aus Ermittlerkreisen in Paris.

Im Dezember 2010 war Katar als Austragungsort für die Endrunde 2022 festgelegt worden. Diese Wahl galt bereits damals als kontrovers. Bald wurden Vorwürfe der Korruption innerhalb der Fifa laut. Katar habe sich die Weltmeisterschaft erkauft und Platini habe 1,7 Millionen Franken kassiert, hiess es.