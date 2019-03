Herr Magnin, durchleben Sie schwierige Zeiten?

Wieso?

Die Resultate stimmen nicht.

Das ist richtig, das ist das erste Mal, dass wir Gegenwind spüren. Doch wir kennen die Gründe. Viele Dinge, die wir schlecht machen, sind korrigierbar. Das beruhigt.

Warum macht der FCZ keine Fortschritte?

Welche Fortschritte erwarten Sie?

Spielerische.

Das grösste Problem ist, dass ­viele in der Schweiz nie international gespielt haben. In dieser Phase muss man auch einmal 1:0 gewinnen. Wir hätten gegen Luzern 1:0 dreckig gewinnen müssen. Die Kritiken sind berechtigt, doch es ist auch wichtig, die Gründe zu benennen. Wir haben in gut 3 Wochen 8 Spiele gehabt. Erwarten Sie dann in diesen Wochen Hurrafussball von uns? Ich weiss nicht, ob das möglich ist, wenn man wie wir nicht rotieren kann. Was mich aber zuversichtlich stimmt: Diese Woche konnten wir endlich wieder einmal fünf Tage am Stück trainieren.

Magnin nimmt die Krise gelassen. Sein Vertrauen in sich und die Mannschaft ist gross. Ihm hilft die defensive Stärke seines Teams. Nur YB hat weniger Tore erhalten (21) als der FCZ mit 33. Und das, obwohl die Abwehrleute regelmässig ihre Stilsicherheit verlieren und zuletzt dumme Tore zugelassen haben.

Schwerwiegender ist da die Blockade vor dem Tor. Der FCZ hat in 23 Spielen 31 Treffer erzielt. Bloss 31. Nur GC (24) und Xamax (29) strahlen weniger Torgefahr aus. Salim Khelifi sagte jüngst nach einer Partie, man habe keine «Präsenz im Strafraum». Das trifft es ziemlich genau. Diese Präsenz ist abhanden gekommen. Michael Frey und Raphael Dwamena verliessen im Sommer den Verein. Seither muss Magnin mit Odey und Ceesay auskommen.

Assan Ceesay ist ein Mann von grossem und hagerem Wuchs, schnell und laufstark. Doch er lebt mit einem Makel. Er hat in den vergangenen Spielen den bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ihm der Ball mit steter Regelmässigkeit in alle Richtungen verspringt. Sieht mässig gut aus. Schadet der Mannschaft. Kommt dazu, dass er zu viele Chancen vergibt und bislang erst dreimal getroffen hat.