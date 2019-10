Erster Vergleich YB-Glasgow endet 3:3

Uefa Youth League: YB und die Glasgow Rangers trennen sich in einem spannenden und intensiven Spiel 3:3. Für YB trafen Kasongo, Eberhard und G. de Donno. Rückspiel am 23. Oktober in Glasgow. #BSCYB#UYL#InYouthWeBelievepic.twitter.com/uwyL30Ukyf — ????????-???????????????????????????????????? (@YB_Nachwuchs) October 3, 2019

Nach knapp einer Stunde lagen die Gäste aus Glasgow mit 3:1 voraus. Samuel Kasongo war in der 49. Minute der erste YB-Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gelungen. Die Aufholjagd fiel mit dem Beginn der YB-Viertelstunde zusammen. In der 75. Minute traf Mischa Eberhart zum 2:3. In der Schlussphase verzeichnete YBs U19 einen Lattentreffer, das Tor zum 3:3 gelang schliesslich Gabriele De Donno in der 92. Minute.

Am 23. Oktober treten die Berner in Glasgow zum Rückspiel an. Bei einem Sieg von YB heisst der Berner Gegner in der nächsten Runde entweder Ludogorets Rasgrad oder Slovan Bratislava.