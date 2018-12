Erstens kommt es anders – und zweitens als man denkt. Und drittens kommt es sogar vor, dass ein solches Bonmot das gewohnte Habitat Stammtisch verlässt und sich in der echten Welt Bedeutung verschafft. Oder wer hätte denn gedacht, dass dieser Andreas Wittwer – geboren in Wichtrach, geschult bei YB, gereift bei Thun – vor dem Vergleich der Oberländer mit dem FC St. Gallen sagt: «Ich fühle mich wohl in der Ostschweiz, es könnte mir nicht besser gehen.» Eben, kaum jemand.