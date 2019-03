Erst schwach, dann souverän

Petkovic glaubt, dass der Sieg Druck nimmt

Schär ist stark. Dass er nach einem harten Zusammenprall einmal regungslos liegen bleibt, bremst ihn nicht. Er ist es schliesslich auch, der mit seinem Vorstoss grossen Anteil am zweiten Tor hat. Im ersten Anlauf kann Ajeti davon nicht profitieren, er bleibt an Goalie Loria hängen. Den Abpraller aber schiebt Zakaria ein. Das ist in der 80. Minute und die Antwort auf die Frage, ob Petkovics Mannschaft für ihre Nachlässigkeiten bei der Chancenauswertung noch bestraft wird. «Wenn wir die Sache so machen wie in der zweiten Halbzeit», sagt Petkovic, «habe ich keine Angst, wenn einer einmal kein Tor schiesst.»

Die Schweiz ist unter dem Coach flexibel geworden in der taktischen Ausrichtung. Zum Repertoire gehören ein 3-4-3, 4-2-3-1 oder 3-5-2. Diese Flexibilität sei aber nicht entscheidend gewesen für die Reaktion in diesem Spiel, wehrt Petkovic ab. Für ihn hat das mehr mit der Bereitschaft zu tun, schneller zu spielen und weniger Fehler zu machen.

Das 2:0 steht jedenfalls dafür, dass die Schweiz ein weiteres Mal gewichtige Absenzen verkraftet hat. Xherdan Shaqiri und Haris Seferovic hatten sich mit Leistenbeschwerden abgemeldet, dazu kam noch Admir Mehmedi mit einer Erkältung. In Tiflis geht das gegen die Nummer 91 der Welt, dafür lässt diese nach der Pause zu sehr nach, weil ihr zusehends die Kräfte schwinden.

Es wird spannend sein, zu sehen, wie sich diese Ausfälle gerade von Shaqiri und Seferovic am Dienstag auswirken. Dann kommt Dänemark nach Basel, die Weltnummer 10, ein Achtelfinalist der letzten WM und der qualitativ hochwertigste Gruppengegner. «Dank des Sieges gegen Georgien sind wir nicht unbedingt unter Druck», glaubt Petkovic.

In Basel sind die Schweizer allerdings gut beraten, schon von Anfang an mit der richtigen Haltung auf dem Platz zu stehen – und sich kleine Disziplinlosigkeiten zu ersparen, wie Xhaka eine begeht. In der 89. Minute schlägt er den Ball weg und holt sich unnötig eine Gelbe Karte.