Erfolgsmeldung vor Pflichtaufgabe

Schweizer Cup

Auch Promotionsligist Breitenrain steht in der 1. Hauptrunde. Die Equipe von Coach Martin Lengen, die mit einem Punkt aus drei Spielen schwach in die neue Saison gestartet ist, wird heute in die Innerschweiz reisen.



Der Quartierclub fordert um 14.30 Uhr den FC Willisau (2. Liga inter) heraus, wobei ein Sieg für die Berner gegen die Luzerner Hinterländer Pflicht ist.



Ebenfalls auf eine Equipe aus dem Kanton Luzern trifft der FC Langnau aus der 3. Liga. Die Emmentaler, Berner Cupsieger von 2018, empfangen heute Abend (18 Uhr) den SC Kriens aus der Challenge League.



Wenig Losglück hatte der FC Nidau aus der 2. Liga regio. Die Seeländer, die sich als Finalist des Berner Cupfinals (Niederlage gegen Langnau) qualifizierten, spielen auswärts gegen den FC Fleurier (2. Liga regio) aus dem Kanton Neuenburg.



Der FC Zürich, Schweizer Cupsieger 2018, bekommt es in der ersten Runde auswärts mit Concordia Basel zu tun, der FC Basel reist zum FC Montlingen. (lüp)