Er ist Ruuuudi!

Am Samstag muss Rudi Völler reden. Nicht, dass ihm das schwerfällt, er kann gut reden, aber jetzt muss er es als Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen tun, weil die Zuschauer in der Bay­arena unzufrieden sind und «Herrlich raus!» rufen.

Die Mannschaft hat gerade wieder einmal nicht gut gespielt. Mit Müh und Not hat sie sich gegen Hannover zu einem 2:2 gerettet, mit einem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit. «Was ist mit dem Trainer?», fragen die Journalisten. «Noch hat er unser Vertrauen», sagt Völler.

Heiko Herrlich heisst der Trainer. Letzte Saison verpasste er mit Bayer die Champions League nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber Dortmund und Hoffenheim. Jetzt hat seine Mannschaft nach acht Runden nur acht Punkte. Er zeigt sich verständnisvoll für jede Kritik. Er weiss, es ist besser für ihn, wenn er heute in der Europa League beim FC Zürich nicht verliert.

Völler sagt: «Ich glaube, dass er das noch packen kann.» Und wenn er das sagt, soll das etwas gelten. Er ist ja nicht irgendwer in Leverkusen, er ist Rudi. Der Mann hat im deutschen Fussball einen Status wie nur wenige. Uwe noch, Franz, Loddar, jeder kennt sie, die Nachnamen braucht es nicht einmal, um zu wissen, dass es bei ihnen um Seeler, Beckenbauer und Matthäus geht.

Der «gesunde Mensch»

Rudi ist ja nicht nur Rudi, er ist eigentlich Ruuuudi. Er ist zwar längst nicht mehr der Stürmer, den alle mochten, ausser die gegnerischen Verteidiger, der gefeiert wurde wegen seiner Tore, Übersteiger und Antritte. Und dem das lang gezogene Ruuuudi! in den Stadien nachhallte. Aber geblieben ist die immense Popularität, weil er immer der anständige Mann aus Hanau geblieben ist, der «gesunde Mensch», wie Uli Hoeness von Bayern München einmal in einem lichten Moment über ihn gesagt hat. Weil er unverstellt ist und nahbar. Weil er etwas Einnehmendes hat und ihm darum selbst seine gelegentlichen Ausbrüche verziehen werden.

Am Tag vor dem missratenen Spiel gegen Hannover kommt Völler schnellen Schrittes in eine Loge des Stadions. «Wo soll ich sitzen?», fragt er und nimmt oben am Tisch Platz. Bald sagt er: «Die Hysterie ist gross, wenn man sich hohe Ziele setzt und ein paar Mal nicht gewinnt.»

58 ist er seit April, «in zwei Jahren werde ich 60», rechnet er. Es ist eine Einleitung zur Feststellung: «Ich werde sicher nicht mehr andernorts arbeiten.» Sein Vertrag mit Bayer läuft bis 2022.

Er hat es sich gut eingerichtet in Leverkusen. Hier ist er das Gesicht eines Vereins, der ein Gesicht wie seines sehr gut gebrauchen kann. Leverkusen, die Stadt, ist unspektakulär. Leverkusen gibt es, weil es hier das Bayer-Werk gibt, den heutigen Chemie- und Pharma-Multi mit 35 Milliarden Euro Umsatz, der einst Wohnkolonien für seine Arbeiter baute und so die Stadt erst richtig erschuf. Und Sport hat hier Tradition, weil ihn das Unternehmen stets gefördert hat. ­Bayer-Sportler haben allein 68 Olympiamedaillen gewonnen.

Die Fussballabteilung von Bayer 04 ist eine Tochter des Werks. Von Pillenclub und Plastikclub wurde geredet, weil Bayer für Aspirin steht und nicht für Urtümlichkeit wie Schalke. Inzwischen wird Bayer als Werkself beworben, «ja, wir sind eine Werkself», sagt Völler, «das ist doch eine tolle Verbindung: Bayer ist ein seriöser Partner».

1994 kam Völler nach Leverkusen. Die WM in den USA hatte er gerade hinter sich, das Knie tat nach einer langen Karriere «ein bisschen weh», und auf dem Tisch lagen ein paar Offerten, vier, fünf. Eine kam aus Leverkusen. «Gut», erzählt er heute, «da war der Reiz: Was kann ich hier bewegen, beim Pillenclub?» Ein Jahr vorher war schon der extravagante Bernd Schuster hier gelandet.

Völler erlag dem Werben des kolossalen Bayer-Managers Reiner Calmund. Nach der ersten Saison sagte der ihm: «Pass auf, du bleibst hier, mir ist die sportliche Verantwortung zu viel geworden.» Völler spielte noch ein zweites Jahr, begann, von Calmund zu lernen, und wurde nach seinem Rücktritt Sportdirektor.

Schöne Jahre folgten – mit den Plätzen 2, 3, 2 und 2. Völler bekam die Anfrage, das Nationalteam zu übernehmen, nur für ein Jahr, bis sein Leverkusener Erfolgstrainer Christoph Daum frei wurde. Doch dann wurde Daum der Konsum von Kokain nachgewiesen, er wurde untragbar als künftiger Bundestrainer, und so blieb Völler im Amt. «Manchmal sind es Zufälle», sagt er.

Diese unlöschbaren Bilder

2002 flog er mit der Nationalmannschaft an die WM nach Japan, assistiert von Michael Skibbe und begleitet von der bangen Frage: «Schaffen wir es überhaupt, die Gruppenphase zu überstehen?» Und sie wurstelten sich durch, bis in den Final gegen Brasilien. Das war ein immenser Erfolg für Fussballer, die Beckenbauer einmal als «Rumpelfüssler» bezeichnet hatte.

Wer an Völler denkt, der denkt an dieses Turnier, er denkt auch an 1990 und 2003, vor allem daran, weil diese Jahre untrennbar mit ihm verbunden sind. «Sie werden lachen», sagt er und meint die WM 1990 in Italien, «egal, wo ich bin – auf dem Bahnhof, im Café: Ich werde immer darauf angesprochen. Meistens von etwas älteren Leuten.» Damals prallte Deutschland im Achtelfinal auf Holland, es war ein hartes Duell, Frank Rijkaard spuckte Völler einmal von hinten ins gelockte Haar, ein zweites Mal noch. Rot sahen beide. Völler beendete das Turnier als Weltmeister. Später versöhnte er sich mit Rijkaard und drehte mit ihm einen Werbespot für Butter.

«Das Bild von Rijkaard und mir ging um die Welt», sagt Völler, «das geht nicht aus den Köpfen raus.» Einmal war er in Australien, seine Tochter lebt da, und im Taxi fragte ihn der Fahrer: «Oh, how is your friend Rijkaard?»

Und da ist dieses Bild von 2003, Völler musste sich als Bundestrainer für ein 0:0 auf Island rechtfertigen, und er tat das, indem er vor laufender Fernsehkamera zu einer Wutrede gegen die Reporter ansetzte und dem Moderator vorwarf, «drei Weizenbier getrunken» zu haben. Keiner war Völler böse, im Gegenteil. Es ging ja um Rudi. Tagelang war er damit das Thema in Deutschland. Die führenden Politiker des Landes stellten sich hinter ihn. Journalisten liessen sich von ihm Autogramme geben. Selbst der angeschnauzte Moderator profitierte, weil er danach einen Werbevertrag mit einem Bierbrauer erhielt. Auf Youtube ist die Episode von Island zwei Millionen Mal angeklickt worden.

«Es gibt nur ein’ Rudi Völler», sangen Höner 2002 und formulierten damit in Deutschland den Satz des Jahres. 2005, ein halbes Jahr nach einer schwachen EM in Portugal und einem missglückten Abstecher als Trainer zur AS Roma, seiner alten Liebe aus Spielerzeiten, kehrte er als Sportdirektor nach Leverkusen zurück.

Darum sitzt er hier an diesem sonnigen Freitag in der Loge der Bayarena. Und sagt, weil er Ruuuudi ist: «Natürlich weiss ich, dass ich ein bisschen das Gesicht des Clubs bin. Ich versuche, mit meinem Wissen dazu beizutragen, dass wir erfolgreich sind. Aber am Ende des Tages, glauben Sie mir, da unten, auf dem Platz, das ist das Wichtigste. Dass der Ball vom Innenpfosten rein- und nicht rausgeht.»

Er kennt seinen Status. Wenn er über den Verein sagt: «Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind», gilt für ihn: Er muss sich nicht noch grösser machen, als er ist. 30 bis 40 Prozent aller Medienanfragen bei Bayer sind für ihn.

Der Club hat immer wieder grosse Fussballer gehabt, Ballack, Lucio, Zé Roberto, Emerson, Jorginho, Berbatov. Er hat grosse Trainer gehabt, Rinus Michels, Daum eben, Jupp Heynckes. Und er hat Erfolg gehabt, 1988 den Uefa-Cup gewonnen und 2002 den Final der Champions League erreicht, er ist allein in den letzten fünf Jahren viermal in der Gruppenphase gewesen.

«Jeder kennt Leverkusen»

200 Millionen Euro setzt er um, 25 Millionen davon erhält er als Zuschuss vom Werk. Er hat den fünfthöchsten Etat in der Bundesliga, hinter Bayern München, Dortmund, Schalke und Leipzig. Seit 1979 gehört er ununterbrochen der Bundesliga an, nur Bayern und Dortmund sind länger vertreten. Völler sagt: «Wenn Sie ins Ausland fahren, wird jeder Bayer Leverkusen kennen. Mit Bremen oder Stuttgart wird man nichts anfangen können. Das haben wir uns schon erarbeitet.» Dass das Bayer-Werk in 120 Ländern vertreten ist, soll zur Popularitätssteigerung der Fussballer beitragen.

Und doch wird das alles nicht so richtig wahrgenommen, der Erfolg, die Historie, die Leistung. Es ist weiter dieser Club, der aus Leverkusen kommt, wo es auf dem Bahnhof aussieht wie irgendwo tief auf dem Land. Ein Gleis führt nach Düsseldorf, eines nach Köln.

Völler selbst lebt in Düsseldorf. Seiner Frau gefällt es da, sie ist Italienerin und will von Deutschland trotzdem nicht mehr weg, sie schätzt die Sicherheit und Verlässlichkeit des Landes. «Ich gehe da hin, wo meine Frau ist», sagt Völler, «happy wife, happy life.»

Er ist in Hanau bei Frankfurt in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, der Vater Lagerverwalter, die Mutter Näherin. Natürlich ist er sich bewusst, wo er herkommt. Sagt er. «Klar, das ist die klassische Phrase. Das sagen viele. Aber das Leben geht weiter. Ich habe berufliche und familiäre Verantwortung. Permanent in die Vergangenheit zu schauen oder in ihr zu schwelgen, das mache ich nicht.» Einer seiner drei Söhne, Marco, ist Basketballprofi bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt.

Sollte er sich sonst einmal verlieren und Gefahr laufen abzuheben, hat er noch immer seine Frau. Sie erinnert ihn dann: «Du bist nicht beim Fernsehen. Du kannst daheim normal reden.» Daheim auf dem Sofa kann es schon einmal passieren, dass er vor dem Fernseher einschläft – wie viele Männer mit der Fernbedienung in der Hand.

(Redaktion Tamedia) (Tages-Anzeiger)