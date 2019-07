Entwarnung bei Fabian Lustenberger

Wie der BSC YB am Montag mitteilt, hat sich der 31-Jährige in der Szene eine schmerzhafte Rückenprellung zugezogen und muss in den nächsten Tagen reduziert trainieren. Allerdings ist man im Club zuversichtlich, dass der Verteidiger am Sonntag in Neuenburg wieder mittun kann, «was aber natürlich vom Heilungsverlauf abhängen wird.»