Englischer Fussballer zahlt Beerdigung für 13-jährigen Junior

«Damary war ein besonderer junger Mann, der viele Leben berührt hat, auch meines. Positiv wie er bis zum Ende blieb, war er ein Vorbild für uns alle», sagte Sterling. Der City-Star plant, an der Beerdigung am Freitag teilzunehmen.

Sterling gedenkt Damary Dawkins bei Länderspiel

Über die spezielle Verbindung zwischen Sterling und seinem Sohn berichtete Damarys Vater gegenüber der englischen Nachrichtenagentur PA vergangenen Monat: «Ich wusste, dass sie miteinander gesprochen haben, weil Sterling ihn im Krankenhaus besucht hat. Sie haben zusammen Billard gespielt und anscheinend Telefonnummern ausgetauscht.»

Er erinnerte sich: «Als Crystal Palace gegen Manchester City verlor, streifte er seinen Trainingsanzug mit dem Crystal-Palace-Abzeichen über, um Raheem ein Foto zu schicken. Sie zogen sich immer gegenseitig auf.»

Am 22. März hatte Sterling nach seinem Treffer für die englische Nationalmannschaft gegen Tschechien unter seinem Trikot eine Botschaft an den verstorbenen Jungen präsentiert. Auf seinem Shirt war zu lesen: «Möge deine Seele in Frieden ruhen.» Damarys Vater hatte Sterlings Aktion als sehr rührend empfunden und sagte: «Ich weiss, Damary hat sein Herz berührt.»

Die Familie Dawkins hatte vor Sterlings Angebot versucht, über eine Internetseite Geld für die Beerdigung ihres Sohns zu sammeln. Damary hatte im Dezember 2018 eine Stammzellenspende erhalten, die jedoch nicht den erhofften Erfolg brachte.