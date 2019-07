Eintracht-Profis vergnügen sich auf der Aare

Eren Dadaloglu aus Urtenen-Schönbühl traute seinen Augen kaum, als er am Donnerstag gegen halb sechs in Worblaufen die Fussballmannschaft von Eintracht Frankfurt beim Aarebööteln entdeckte. «Ich war so perplex, so etwas sieht man nicht alle Tage», sagt Dadaloglu. Er zückte umgehend sein Handy, um diesen Moment festzuhalten. Nicht jeder komme einer Mannschaft wie Frankfurt so nahe.