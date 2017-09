Eine neue Hierarchie

Der Umbruch ist in vollem Gang: Gleich sechs Frauen traten in den letzten Wochen aus dem Nationalteam zurück. 478 Länderspiele absolvierten Caroline Abbé, Sandra Betschart, Vanessa Bürki, Fabienne Humm, Stenia Michel und Martina Moser für die Schweiz, erzielten dabei zusammen 63 Treffer. Sie alle waren wichtige Persönlichkeiten des erfolgreichen Teams, das sich sowohl für die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada als auch für die Europameisterschaft 2017 in Holland qualifiziert hatte.

Somit ist der Equipe von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg auf einen Schlag eine Menge Erfahrung und Führungsqualität flöten gegangen, gleichzeitig bietet sich den gut ausgebildeten Nachwuchsspielerinnen früher als erwartet die Möglichkeit, im A-Team Fuss zu fassen.

Eine neue Herausforderung

«Klar ist, dass sich jetzt innerhalb des Teams neue Hierarchien bilden müssen und die übrig gebliebenen Etablierten fortan noch mehr Führungsaufgaben übernehmen sollten», sagt Voss-Tecklenburg. Die deutsche Ausbildnerin, seit 2012 Hauptverantwortliche des Aufschwungs der helvetischen Frauenequipe, bedauert vorab den Verlust «der grossen menschlichen Qualitäten, welche die Zurückgetretenen ins Kollektiv gebracht hatten.

Dieser Verlust ist grösser, als man vermuten könnte». Zudem ist sich die Trainerin bewusst «dass gewisse Teamprozesse, die voll eingespielt waren, jetzt halt neu eingeleitet werden müssen.» Die akribisch arbeitende Voss-Tecklenburg ist voller Tatendrang, ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, spricht von «einem total spannenden neuen Team mit vielen talentierten Frauen, die hungrig sind und sich beweisen wollen.»

Die neue Herausforderung lautet: Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich zu bewerkstelligen. Ein Unterfangen, das dank europäischen Klassespielerinnen wie Ramona Bachmann, Lara Dickenmann, der Thunerin Ana-Maria Crnogorcevic oder der Langnauerin Lia Wälti machbar erscheint.

Denn trotz der Rücktrittswelle verfügen nach wie vor etliche Schweizerinnen über viel Klasse und Routine, sie sind es gewohnt mit ihren Klubs Woche für Woche auf Topniveau zu agieren. «Die Qualität im Team ist weiterhin gross», sagt Voss-Tecklenburg. Zudem gehörte von den sechs zurückgetretenen Spielerinnen an der EM in Holland eigentlich nur Rekordnationalspielerin Martina Moser (129 Einsätze) zum unbestrittenen Stammpersonal.

Klare Zielsetzung

Und als Nummer 16 der Fifa-Weltrangliste tritt die Schweiz als Favorit in der Gruppe mit Schottland (22), Polen (30), Weissrussland (49) und Albanien (73) an. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM, die besten vier Gruppenzweiten werden in einer Barrage den neunten europäischen Teilnehmer für die WM ausmachen. Dem Umbruch im Team zum Trotz: «Unser Ziel ist klar, wir wollen an die WM», sagt Trainerin Voss-Tecklenburg. (Berner Zeitung)