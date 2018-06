Eine mutige und ambitionierte Wahl

Der grosse Club bedient sich beim kleinen Club. Das ist Fussball frei nach Darwin. Und das geht dann so: Bayern holt Niko Kovac von Frankfurt. Frankfurt holt Adi Hütter von YB. Und YB holt Gerardo Seoane von Luzern. Alle drei Trainer besassen weiterlaufende Verträge. Aber Klauseln im Vertrag, die Macht des Geldes oder der Reiz des persönlichen Aufstiegs ermöglichten diese Transfers. Die Young Boys erhielten für Adi Hütter rund eine Million Franken von Frankfurt, knapp die Hälfte überweisen sie nun an den FCL, um Seoane zu verpflichten.

YB präsentiert Gerardo Seoane als Wunschtrainer. Das ist normal, noch kein Coach ist als Notlösung empfangen worden. Bis zum Ende aber galt auch Willy Sagnol als Topkandidat. Mit dem Franzosen in Diensten Bayern Münchens gab es keine Einigung, Sa­gnol wollte mehrere Mitarbeiter mitnehmen. Und so erhielt Seoane den Zuschlag. Auch er überzeugte die Berner Clubverantwortlichen in den Gesprächen. Seine Wahl ist mutig und ambitioniert. Und sie passt zur YB-Philosophie.

Mutig ist die Ernennung Seoanes, weil der 39-Jährige nur über ein halbes Jahr Erfahrung in der Super League verfügt. Der Schritt von Luzern zum Meister ist riesig, zumal Seoane bis Anfang Jahr als Trainer einzig mit Nachwuchsspielern arbeitete. Und ambitioniert ist diese Lösung, weil sie Platz für Träume lässt. Hätte YB einen erfahrenen Trainer wie Pierluigi Tami, Marcel Koller oder Urs Fischer unter Vertrag genommen, wäre klar gewesen, was man erhält. Die Young Boys haben sich Zeit gelassen, am Ende beschäftigten sie sich mit Sagnol und Seoane, mit zwei jungen Trainern, 41 und 39 Jahre alt, die vor allem im Jugendbereich tätig waren.

YB setzt auf junge Spieler. Und YB setzt nun auch auf einen jungen Trainer. Seoane passt dabei als Schweizer bestimmt besser als Sagnol in die prächtig funktionierende Leitung der Young Boys mit Sportchef Christoph Spycher, Chefscout Stéphane Chapuisat, Ausbildungschef Gérard Castella und Verwaltungsrat Ernst Graf. Zumal mit Matteo Vanetta ein enger Vertrauter Seoanes bereits seit einem halben Jahr bei YB angestellt ist. Vanetta wird Christian Peintinger als Assistent ersetzen.

Und so ist die Wahl Gerardo Seoanes auf den zweiten Blick nicht mehr ganz so überraschend. Sondern konsequent. Der gebürtige Spanier ist sehr ehrgeizig und hungrig, er hat sich in vielen Bereichen weitergebildet, hinterlässt taktisch und technisch einen ausgezeichneten Eindruck und will als akribischer Arbeiter so wenig wie möglich dem Zufall überlassen. Zudem ist er ein Sprachtalent, was bei den multikulturellen Young Boys ein erheblicher Vorteil ist.

Interessant wird sein, wie der Jungtrainer mit den Ansprüchen bei YB umgeht. Noch vor wenigen Monaten trainierte Seoane U-21-Fussballer, in zweieinhalb Monaten peilt er mit dem neuen Arbeitgeber die Champions League an. Seine hervorragenden fachlichen Qualitäten sind das eine, aber im Umgang mit Meisterhelden wie Guillaume Hoarau, Miralem Sulejmani und Steve von Bergen ist auch eine hohe Sozialkompetenz gefordert. Seoane muss sich die Akzeptanz zuerst erarbeiten und bereit sein, verdienstvollen Akteuren Freiräume zu gewähren. Er war als Fussballer selber kein einfacher Charakter, setzt als Trainer aber auf eine hohe Disziplin.

Man weiss also nicht so genau, was man von Seoane erwarten darf. Es gibt Beobachter, die enttäuscht sind, weil YB keinen etablierten Trainer verpflichtet hat. Die Kritik aber hält sich in Grenzen, weil Christoph Spycher und seine Crew bisher stets gute Entscheidungen getroffen haben. Und der Dreijahresvertrag für Seoane unterstreicht das Bestreben, auch komplizierte Zeiten zu überstehen. Hütter und Kovac erhielten in Frankfurt und München übrigens ebenfalls Verträge bis 2021. Es ist ein enormer Vertrauensvorschuss, der schnell aufgebraucht sein kann: Der Druck in den neuen Vereinen ist deutlich grösser.