Im zentralen Mittelfeld wäre der in der Winterpause verkaufte Sékou Sanogo deshalb gerade in solchen Kampfspielen wertvoll. Und in der Offensive sind die verletzungsanfälligen Guillaume Hoarau (22 Skorerpunkte diese Saison) und Miralem Sulejmani (21 Skorerpunkte) nicht zu ersetzen – zumal Christian Fassnacht und Nicolas Ngamaleu derzeit nicht besonders spritzig wirken.

Und die Stürmer Roger Assalé sowie Jean-Pierre Nsame weit von der Effizienz Hoaraus entfernt sind. «Wir hatten immer noch eine starke Mannschaft auf dem Rasen», sagt Benito, «und dürfen unsere Abwesenden nicht als Entschuldigung nehmen.»

Nun träumt Luzern

Auch Sportchef Christoph Spycher betont, dass im YB-Team auch in Luzern genügend Klasse steckte. «Da waren mehrere Nationalspieler dabei und Akteure, die auch in der Champions League bewiesen hatten, über welches Potenzial sie verfügen.»

Doch auch die Überflieger Kevin Mbabu und Lauper (nach Verletzungen) sowie Sow und Fassnacht enttäuschten am Mittwochabend schwer. Und so bleibt am Ende das Fazit von Christoph Spycher: «Wir müssen diese Niederlage akzeptieren und uns sofort wieder auf die Meisterschaft konzentrieren. Schon am Samstag geht es in Zürich gegen GC weiter.»

Das lange Warten der Young Boys auf einen Cupsieg geht derweil weiter. Sie triumphieren in dieser Saison nicht 32 Jahre nach dem letzten Titelgewinn – wie sie es letztes Jahr in der Meisterschaft getan hatten. «Wir hatten eine interessante Ausgangslage», sagt Christian Fassnacht, «und es schmerzt, haben wir diese nicht ausgenutzt.»

Nun trifft der FC Luzern im Halbfinal Ende Mai zu Hause auf Thun und träumt vom Einzug in den Final im Stade de Suisse gegen Zürich oder Basel.