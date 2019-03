Eine Kopfsache

Der Samstag ist so ein Tag, an dem die Schweizer die ganze Gefühlspalette austesten. Zuerst sorgen sie für Verstimmung, weil sie zum Start nur den Eindruck machen, als könnten sie noch drei Stunden spielen und würden trotzdem kein Tor erzielen.

Mit der zweiten Hälfte kommt der Wandel, und mit ihm die Genugtuung, die Aufgabe doch noch erledigt zu haben – nicht gleich formvollendet, aber zumindest angemessen. Das 2:0 für die Schweiz gibt die Stärkeverhältnisse zwischen den Nummern 8 und 91 der Welt wieder. Die Schweiz ist ab der zweiten Halbzeit gar derart überlegen, dass sie weit mehr als nur die Tore von Steven Zuber und Denis Zakaria erzielen könnte. Sie ist letzten Endes reif genug, um die Pflicht zu erfüllen – eben so, als wäre sie das Deutschland von früher.

Das wirkt sich auch auf den Match von morgen aus, wenn es in Basel gegen Dänemark geht. Nationaltrainer Vladimir Petkovic findet: «Dank des Sieges gegen Georgien sind wir nicht unbedingt unter Druck.»

3. Eine Frage der Einstellung

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schweizer unter Petkovic zu Beginn eines Spiels bei weitem nicht bereit sind. Das war bei ihnen allein an der WM im Sommer in Russland in drei von vier Spielen der Fall, es war auch im entscheidenden Gruppenspiel der Nations League gegen Belgien so. Gegen Serbien konnten sie das Resultat noch drehen; gegen Costa Rica reichte es irgendwie zum 2:2; der Achtelfinal gegen Schweden dagegen endete so trostlos, wie er begonnen hatte; gegen Belgien wurde aus einem frühen 0:2 ein 5:2.

Was für die Schweizer spricht: dass sie es immer wieder schaffen, innerhalb eines Spiels die Mentalität zu ändern. Dass sie reagieren können, weil sie erkennen, was sie falsch gemacht haben. Dazu passt der Kommentar von Granit Xhaka zum Match in Tiflis: «Wir waren in der Pause alle nicht zufrieden – vom Goalie bis zu den Stürmern. Und der Trainer war auch nicht angetan von unserer Leistung.»

Was gegen die Schweizer spricht: dass sie immer wieder zu einer Reaktion gezwungen werden, weil sie nicht ins Spiel finden. «Das kann viele Ursachen haben», sagt Xhaka am Samstag, ohne ins Detail zu gehen. Die Schweizer finden lange zu keiner Ordnung, wirken selbstgefällig, sind fehlerhaft, gewinnen kaum Zweikämpfe, vor allem in der Offensive nicht. Sie sind einfach schlecht.