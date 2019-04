Ein kleines Licht in tiefer Nacht

Auf dem Rasen ist es heute ein Wiedersehen, vor dem die Gewichte aus der Balance geraten sind. Die Rollen sind klar verteilt. «Wenn wir jetzt nicht Aussenseiter sind, weiss ich auch nichts mehr», sagt Magnin.

Anfang Dezember war vieles anders. Da lag der FCZ in der Meisterschaft vor dem FCB, nur dank eines besseren Torverhältnisses, aber immerhin. Dann fuhr er in den Basler St.-Jakob-Park und verlor 0:2. Und spätestens seither ist bei ihm nichts mehr, wie es einmal war und wie es eigentlich sein sollte. Er hat noch zwei von vierzehn Spielen gewonnen und ist nun auf Platz 8 gelandet, mitten «im Abstiegskampf», sagt sein Trainer.

Der FCZ ist eine von zwei grossen Enttäuschungen in der Super League, die andere heisst GC und kommt ebenfalls aus der Stadt, die sich touristisch einmal als «World Class. Swiss Made» verkaufte. Fussballerisch ist Zürich nun eine Brache. GC taumelt so dem Abstieg entgegen, dass es sich ohne wundersame Wende nicht mehr retten kann. Und wenn es dumm läuft, landet der FCZ in der Barrage. Und vielleicht über diesen Umweg auch in der Challenge League. Ein doppelter Abstieg hätte nur etwas Positives: Dann wäre zumindest das Zürcher Derby gerettet.

«Wir sind noch nicht tot»

Was den FCZ von GC unterscheidet: Er hat noch immer alle Chancen, die Saison zu retten. Er kann den Cup gewinnen und noch immer Vierter werden, Lugano ist nur drei Punkte entfernt. Das ist verrückt, aber in einer spielerisch bescheidenen Liga eben möglich, in der Thun trotz einer Serie von neun Spielen ohne Sieg und mit 5:22 Punkten weiterhin Dritter ist. «In der Berichterstattung fehlt mir eines», sagt Magnin, «dass wir noch nicht tot sind.»

Er gibt sich kämpferisch, etwas anderes bleibt ihm auch nicht übrig. Er erinnert daran, dass die guten Spiele doch erst ein paar Monate zurücklägen, gegen Leverkusen (3:2), in Luzern (5:2). «Die Hinrunde», sagt er, und dabei gelingt ihm eine spezielle Formulierung, «die Hinrunde war ziemlich, ziemlich sehr gut.» Und er sagt auch: «Wichtig ist, dass du einigermassen Licht im Tunnel siehst. Wenn du nur den Kopf in den Sand steckst und alles schwarz siehst, dann endest du in der Klinik mit vielen Medikamenten.»

«Lösungen fallen nicht vom Himmel herunter»Ludovic Magnin, FCZ-Trainer

Magnins Stimme ist angeschlagen, er leidet an Heuschnupfen. Verlieren tut er sie trotzdem nicht. Eine halbe Stunde redet und redet er. Was für ihn spricht: Er sucht keine Ausreden, das passt nicht zu seiner Art. Was gegen ihn spricht: Er hat es in den letzten Wochen nicht geschafft, das Problem zu lösen, das den ganzen Verein niederdrückt. «Lösungen fallen nicht vom Himmel herunter», sagt er.

Ein Platz in der Europa League sollte für die beiden Zürcher Clubs diese Saison herauskommen. GC versprach offensiven Fussball und der FCZ auch. Und der FCZ schwadronierte zugleich vom Einbau von vielen Jungen, die selbst ausgebildet worden sind. Die Realität hat beide nicht nur ein-, sondern überholt. GC hat sich selbst zerlegt – und der FCZ? Er spielt nicht schön, und die Förderung der hausgemachten Jungen ist stecken geblieben. Ausser bei Kevin Rüegg und Toni Domgjoni ist davon nichts zu erkennen.

Uli Forte könnte sich über die Entwicklung des FCZ seine Gedanken machen, seit er im Februar 2018 weggeschickt wurde – damals lag die Mannschaft auf Platz 3 und stand im Cup-Halbfinal. Sie trat nicht spektakulär auf, aber solid. Nun hat Forte aber gar keine Zeit, sich mit seinem alten Arbeitgeber zu befassen. Er ist seit gut zwei Wochen damit beschäftigt, GC auf irgendeine Art in der Liga zu halten.

Die Treueschwüre der Chefs

GC schiesst am wenigsten Tore in der Liga, sechs sind es gar nur in den zwölf Spielen der Rückrunde; und dem FCZ gelingen auch nicht viel mehr, nur zehn im neuen Jahr. «Die letzten dreissig Meter» hat Magnin für seine Mannschaft als Problemzone ausgemacht. Dummer­weise sind es die entscheidenden dreissig Meter. 36 Tore sind sehr wenig für eine Mannschaft, deren Präsident Spektakel versprochen und darum Forte entlassen hat.