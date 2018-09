Ein Wettbewerb, drei Welten

Stellenwert

Young Boys: Die Champions League im Fussball ist der grösste, lukrativste und am meisten beachtete Clubwettbewerb der Welt. Sie wird aber immer stärker zur geschlossenen Gesellschaft, nach einer Reform nehmen noch mehr Teams aus Topligen teil. Umso bedeutender ist es für YB, erstmals an der Königsklasse dabei sein zu können.

SC Bern: Es gab eine Zeit, da schloss der SCB die Gruppenphase mehrmals in Folge als Letzter ab, und Geschäftsführer Marc Lüthi meinte sinnbildlich für den Stellenwert, man sei genau dort, wo man sein wolle. Mittlerweile ist die Akzeptanz intern wie extern gestiegen. Es herrscht Konsens darüber, dass internationale Duelle den SCB besser machen.

Wacker Thun: Das Standing der Champions League als Clubwettbewerb Nummer 1 ist unbestritten – ausser allenfalls für die Spitzenteams aus Deutschland, welche in der Meisterschaft gleichfalls auf Topvereine treffen. Die Thuner räumen der Königsklasse nicht Priorität ein; sie haben angekündigt, auch unerfahrenen Akteuren Einsatzzeit zu geben.

Tradition

Young Boys: Seit 1955 gibt es den Europacup, seit 1992 erklingt die berühmte Champions-League-Hymne. Früher wurde stets am Mittwoch gespielt, mittlerweile sind die Partien auf Dienstag und Mittwoch verteilt. Und ab dieser Saison ist die Anspielzeit nicht mehr 20.45 Uhr – sondern 18.55 und 21 Uhr. Die zahlungskräftigen TV-Anstalten wünschen es so.

SC Bern: Wo der Stellenwert gering ist, kann die Tradition nicht hoch sein. Europäischen Clubwettbewerben fehlt es im Eishockey an Geschichte, an Prestige, an finanziellem Anreiz. Der Zuschauerschnitt stieg zuletzt von 2091 auf 2648. Das ist sinnbildlich für den Weg der kleinen Schritte. Immerhin: Er führt in die richtige Richtung.

Wacker Thun: Der Wettbewerb hat sich vor geraumer Zeit etabliert, er wird seit 1956 ausgetragen – und seit 1993 Champions League genannt. Nicht durchsetzen konnten sich die Vereinswelt- und die Vereinseuropameisterschaft. Die Schweiz ist an der Königsklasse traditionell vertreten, gehört aber nicht zu den 15 Nationen, welche zumindest einen Sieger stellen.

Klicken Sie auf die Tabelle, um diese zu vergrössern. Quelle: fdr, rek, ahw

Finanzen

Young Boys: Die Champions League ist eine gigantische Geldmaschine. In dieser Saison werden alleine an Prämien rund 2 Milliarden Euro an die Teilnehmer verteilt. Die erfolgreichsten Clubs nehmen inklusive TV-Einnahmen und Stadioneintritten weit über 100 Millionen Euro ein. Und auch für YB bleiben mindestens 30 Millionen Franken Bruttogewinn.

SC Bern: Das Preisgeld beträgt diese Saison 1,74 Millionen Euro und wird bis 2023 auf 3,5 Millionen steigen. In Bern pflegen die Verantwortlichen von Spesenentschädigung statt von Preisgeld zu sprechen. Letztes Jahr qualifizierte sich der SCB für den Viertelfinal. Finanziell schloss er die Kampagne mit einem Minus von über 300 000 Franken ab.

Wacker Thun: Die Teilnahme an der Champions League ist für Wacker ein Verlustgeschäft. Der Club rechnet damit, dass sie ihn 450 000 Franken kosten wird. Crowdfunding-Einnahmen sollen die Ausgaben in Zusammenhang mit den Auswärtsreisen decken. Wertsteigerung erfahren die Akteure nicht: Im Handball fliessen meist keine Transfersummen.

Mediale Abdeckung

Young Boys: Selbst in den entlegensten Tälern der Erde flimmert die Champions League über den Bildschirm, alle Medien berichten darüber. In den meisten Ländern sind es Pay-TV-Sender, die sich die Übertragungsrechte sichern. Seit dieser Saison ist das auch in der Schweiz so, SRF darf nur noch am Mittwoch eine Partie zeigen, Teleclub überträgt jedes Spiel.

SC Bern: Teleclub garantiert eine breite Abdeckung. Der Bezahlsender strahlt sämtliche Partien mit Beteiligung von Schweizer Teams live aus. SRF berichtet mit Zusammenfassungen und ab Halbfinal mit Schweizer Beteiligung ebenfalls live. Bei den Nachbarn besitzen etwa die Sender Sport 1 (Deutschland) und ORF Sport (Österreich) die Rechte.

Wacker Thun: Mysports überträgt sämtliche Wacker-Spiele und weitere Partien. Überhaupt beschert die Teilnahme den Thunern eine deutlich höhere Medienpräsenz. Selbst national und international ausgerichtete Zeitungen berichten über die Begegnungen. Diese Plattform kriegen Schweizer Clubs ansonsten bloss während Playoff- und Cupfinal.

Chancen der Berner

Young Boys: YB ist unter den 32 Teilnehmern einer der grössten Aussenseiter, für Wettbüros sogar der absolute Exot. Die ersten 2 der Vierergruppe mit YB und den kontinentalen Grössen Juventus, Manchester United und Valencia erreichen den Achtelfinal. Der Dritte darf im Sechzehntelfinal der Europa League, dem kleineren Wettbewerb, weiterspielen.

SC Bern: Im Februar holte sich Jyväskylä den Titel – in der Saison zuvor hatte Bern die Finnen in der ersten K.-o.-Runde ausgeschaltet. Ergo liegt der Turniersieg für den SCB im Bereich des Möglichen, zumal die Vertreter der stärksten europäischen Liga (KHL) dem Wettbewerb fernbleiben. Nach vier Siegen steht Bern bereits vorzeitig als Achtelfinalist fest.

Wacker Thun: Bei ihrer ersten Teilnahme 2013/2014 holten die Thuner in 10 Spielen einen Punkt. Nach einer Reform ist die Champions League während der Gruppenphase in zwei Klassen geteilt. Anders als vor fünf Jahren treffen die Oberländer demnach nicht auf die stärksten Vereine. Ein Vorstoss in den Achtelfinal wäre dennoch eine Überraschung.

(Berner Zeitung)