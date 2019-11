Ein Quartett löst das EM-Ticket

Die Niederländer mussten beim 0:0 in Nordirland etwas zittern. Bei den Nordiren, die hätten gewinnen müssen, verschoss Steven Davis einen Handspenalty. Nicht zittern musste Österreich, das sich mit einem 2:1 gegen Nordmazedonien die EM-Teilnahme sicherte. Ein Punkt hätte bereits dafür gereicht. David Alaba (7. Minute) und Stefan Lainer (48.) trafen für die Österreicher. Der Gegentreffer in der Nachspielzeit änderte nichts mehr. Für Österreich ist es nach 2016 (mit Trainer Marcel Koller) die zweite EM-Teilnahme in Folge.

Kroatien dreht Partie

Kroatien drehte nach einem 0:1-Rückstand gegen die Slowakei das Spiel und setzte sich letztlich mit 3:1 durch. Damit ist dem Team von Coach Zlatko Dalic der erste Platz in der Gruppe nicht mehr zu nehmen. Dahinter kommt es am Dienstag zu einem direkten Duell zwischen Ungarn (12 Punkte) und Wales (11) um den zweiten Platz. Auch die Slowakei, die auf Aserbeidschan trifft, hat noch eine kleine Chance.

Wales siegte in Aserbeidschan 2:0. Kieffer Moore (10.) und Harry Wilson (34.) erzielten in Baku die Tore für die Waliser, bei denen Gareth Bale sein Comeback gab und 60 Minuten zum Einsatz kam. Der umstrittene Stürmer von Real Madrid hatte seit dem letzten Länderspiel am 13. Oktober verletzungsbedingt gefehlt. Dass er nun zur Nationalmannschaft gereist war, hatte in Madrid für Verstimmungen gesorgt.

Belgien bleibt makellos

In der Gruppe I hat sich Belgien den Gruppensieg gesichert. Im Duell der bereits qualifizierten Teams siegten die Roten Teufel in Russland klar 4:1 (3:0) und bleiben makellos. Überragender Spieler war Eden Hazard. Der Offensivspieler von Real Madrid bereitete das Führungstor seines Bruders Thorgan vor und erzielte noch vor das Pause das 2:0 und 3:0 selbst. Romelu Lukaku (72.) machte den Sieg perfekt. Für Russland traf Georgi Dschikija (79.).

Nordirland - Niederlande 0:0Niederlande: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; Frenkie de Jong, De Roon (36. Propper), Berghuis (65. Luuk de Jong); Promes, Van de Beek, Babel (90. Ake). Bemerkung: Davis (Nordirland) verschiesst Handspenalty.

Deutschland - Weissrussland 4:0 (1:0) Tore: 41. Ginter 1:0. 49. Goretzka 2:0. 55. Kroos 3:0. 83. Kroos 4:0. Deutschland: Neuer; Klostermann, Ginter, Koch, Schulz; Kimmich; Gündogan, Kroos; Goretzka, Gnabry (84. Waldschmidt/93. Rudy), Werner (68. Brandt). Bemerkungen: Deutschland u.a. ohne Can (gesperrt), Reus, Süle, Sané, Havertz, Rüdiger und Kehrer (alle verletzt). 76. Neuer hält Foulpenalty.

Slowenien - Lettland 1:0 (0:0) Tor: 53. Tarasvos (Eigentor) 1:0. Bemerkungen: Lettland mit Oss (Neuchâtel Xamax) und Uldrikis (Sion/ab 72.), ohne Vanins (Zürich/Ersatz).

Israel - Polen 1:2 (0:1) Tore: 4. Krychowiak 0:1. 54. Piatek 0:2. 88. Dabbur 1:2.

Österreich - Nordmazedonien 2:1 (1:0) Tore: 8. Alaba 1:0. 48. Lainer 2:0. 93. Stojanowski 2:1.

Aserbeidschan - Wales 0:2 (0:2) Tore:10. Moore 0:1. 34. Wilson 0:2.

Kroatien - Slowakei 3:1 (0:1) Tore: 32. Bozenik 0:1. 56. Vlasic 1:1. 60. Petkovic 2:1. 74. Perisic 3:1. - Bemerkung: 66. Gelb-Rote Karte gegen Mak (Slowakei).

Russland - Belgien 1:4 (0:3) Tore: 19. Thorgan Hazard 0:1. 33. Eden Hazard 0:2. 40. Eden Hazard 0:3. 72. Lukaku 0:4. 79. Dschikija 1:4. Belgien: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vermaelen (67. Denayer); Castagne, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard; Mertens (52. Tielemans), Eden Hazard; Lukaku (77. Batshuayi).

Zypern - Schottland 1:2 (0:1) Tore: 12. Christie 0:1. 48. Efrem 1:1. 53. McGinn 1:2.

San Marino - Kasachstan 1:3 (0:3) Tore: 6. Sajnutdinow 0:1. 23. Sujumbajew 0:2. 27. Schtschetkin 0:3. 77. Bernardi 1:3.