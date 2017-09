Ein Punkt für die Moral

1:4 gegen die zweite Mannschaft von YB, 1:6 in Genf gegen Etoile Carouge, 1:4 gegen Waadt U-21 und nochmals 1:4 in Martigny – die letzten vier Spiele der Thuner U-21-Equipe waren zum Vergessen gewesen. Nicht nur aus diesem Grund ist das 1:1 gegen Azzurri 90 Lausanne erstaunlich.

Die Art und Weise, wie der Punktgewinn zustande kam, lässt die Verantwortlichen optimistisch in die Zukunft blicken. Die Thuner, taktisch gut eingestellt, liessen den spielstarken Waadtländern im Mittelfeld kaum Spielraum. Der Ball wurde möglichst weit vom eigenen Tor ferngehalten.

Dies gelang den Oberländern dank Disziplin und viel Laufarbeit. Überdies zeigte sich die Mannschaft von Trainer Pascal Cerrone bemüht, gepflegt nach vorne zu spielen – meistens über die Aussenstürmer Omer Dzonlagic und Dennis Wyder. Aber auch die Aussenverteidiger Chris Kablan und Noah Uche schalteten sich immer wieder wirkungsvoll in die Offensivaktionen ein.

Die verpassten Chancen

Bis zur 30. Minute jedoch erspielten sich beide Teams kaum Torchancen. Gegenüber den letzten Auftritten stand die Hintermannschaft von Thun II sehr ­sicher. Dass die Abwehrspieler auch torgefährlich sein können, bewies Timo Righetti in der 31. Minute. Er schlich sich beim ersten Corner in den Strafraum und wartete am hinteren Torpfosten auf seine Chance, die er denn auch zum 1:0 nutzte.

Das Führungstor wirkte für das Cerrone-Team befreiend. Tim Frey, Joel Fuhrer und Omer Dzonlagic hatten allesamt das 2:0 auf dem Fuss. Dass aus den Chancen kein Kapital geschlagen wurde, sollte sich rächen.

Der sonst ausgezeichnet spielende 18-jährige Goalie Nino Ziswiler verschätzte sich bei einem hohen Flankenball. Er liess diesen direkt vor die Füsse von Saliminah Galokho fallen, der nur noch über die Linie zum 1:1 schieben musste. Trainer Cerrone nahm Ziswiler in Schutz: «Ich mache ihm keinen Vorwurf, weil er vorher einige Male glänzend interveniert hatte.»

Der vergebene Penalty

Die letzte Viertelstunde verlief aufregend. Besonders die 82. Minute hatte es in sich. Ein Cornerball der Waadtländer flog an den Oberkörper eines Thuners. Der Assistent an der Seitenlinie wollte bei dieser Abwehraktion ein Handspiel gesehen haben und zeigte dies an. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als auf den Penaltypunkt zu zeigen.

Sollte die tolle Leistung der Thuner doch nicht belohnt werden? Maxime Daclinat übernahm die Verantwortung für den Gast. Wie er es fertig brachte, den Penalty meterweit über das Tor und in den Thuner Nachthimmel zu schiessen, bleibt sein Geheimnis.

Es blieb, trotz weiteren aufregenden Szenen, beim 1:1. «Nach den vielen Negativerlebnissen ist dieser Punktgewinn Gold wert», sagte Cerrone. «Aber an und für sich hätten wir sogar den Sieg verdient gehabt.» (Thuner Tagblatt)