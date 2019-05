Ein Katerjammer

Die Basler wirken nachlässig, sie verlieren im Mittelfeld etliche Bälle, Torhüter Jonas Omlin spielt einmal einen haarsträubenden Fehlpass. Doch in seiner Kerndisziplin, dem Abwehren von Schüssen, da überzeugt der Goalie, etwa, als er Dejan Sorgics strammen Schuss in der 26. Minute aus kurzer Distanz pariert.

So kommt es, dass die Thuner erneut einem Rückstand hinterherlaufen – wie schon im Cupfinal. Diesmal gelingt der Ausgleich, Moreno Costanzo, neben Ferreira der beste Thuner, gleicht eine Viertelstunde vor Schluss aus kurzer Distanz aus. Schneider streckt beide Arme nach oben, schreit die Freude heraus.

Salanovic hadert

Es ist jetzt ein vehementes Anrennen der Thuner auf den Siegtreffer, sie brauchen den Erfolg, um im Rennen um die europäischen Plätze nicht in Rücklage zu geraten. Und so rennen sie in einen Konter, Bua vollendet ihn in der 88. Minute sehenswert – mit dem dritten Torschuss des FCB an diesem Abend. Wie schon im Cupfinal hat Thun einen grossen Aufwand betrieben und steht doch mit leeren Händen da.

Dennis Salanovic spricht danach von einem unliebsamen Déjà-vu. «Es ist extrem bitter, wie die letzten Wochen verlaufen sind.» Thun, von November bis Anfang Mai in den Top 3, steht auf Rang 6. Die Oberländer brauchen am Samstag in Sitten einen Sieg und müssen auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. So haben sich die Zeiten geändert.