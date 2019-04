Ein Grosser sagt Adieu

In den nächsten zwei Runden: Meister vor dem TV oder in einem Auswärtsspiel

Die Young Boys stehen kurz vor dem 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Einen kleinen Schritt müssen sie noch gehen, wobei ihnen bei 23 Punkten Vorsprung auf Basel mit allergrösster Wahrscheinlichkeit auch acht Niederlagen aus den letzten acht Begegnungen zur Titelverteidigung genügen würden. Möglicherweise sind sie bereits am Samstagabend Meister, sollte der FCB das Heimspiel gegen GC nicht gewinnen. Mannschaft und Staff von YB werden dieses Spiel gemeinsam im Stade de Suisse am TV verfolgen. Würde YB vor dem Fernseher feiern können, gäbe es danach kein offizielles Fest im Stadion, weil die Young Boys am Sonntag um 16 Uhr das Auswärtsspiel in Zürich gegen den FCZ bestreiten.

Vollzieht YB am Wochenende den letzten Schritt, steigt die Meisterparty so oder so am Sonntagabend. Das Stade de Suisse ist ab 15.30 Uhr für ein Public Viewing geöffnet, irgendwann am Abend würde das Team in Bern eintreffen. Bei einem Basler Sieg gegen GC müssten die Young Boys in Zürich gewinnen, sonst verzögern sich die Feierlichkeiten mindestens um einen Spieltag. Weiter geht es am Karfreitag, wenn der FCB in Sitten antritt. Siegt er dort, könnte YB am Ostermontag in Neuenburg gegen Xamax den vorzeitigen Titelgewinn realisieren. Sowohl in Zürich als auch in Neuenburg werden mehrere Tausend YB-Fans live dabei sein. (fdr)