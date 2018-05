Dürrenast und der Glaube an die eigene Stärke

Der Rückrundenstart des FC Dürrenast in der 2. Liga regional war von Turbulenzen auf und neben dem Platz geprägt. Zuerst kündete der Verein einen Trainerwechsel für die nächste Saison an, dann folgten inkonstante Resultate – unter anderem mit einer 0:6-Niederlage im Derby gegen Interlaken. Und zu allem Überfluss verletzten sich in den ersten Trainingswochen auch gleich noch sieben Akteure.

Coach Stephan Jaussi hatte es alles andere als leicht, als man die Mission Klassenerhalt in Angriff nahm. Doch mittlerweile läuft es bei den Berner Oberländern gut, die letzten Resultate machen Mut. Auf einen klaren 3:0-Sieg gegen Kirchberg folgte ein Unentschieden beim Leader Köniz, und zuletzt holte Jaussi mit seinem Team einen wichtigen Zähler bei der AS Italiana.

«Es war wichtig, dass ich in der Winterpause klar auf Dinge hinwies, die mir nicht gepasst haben», sagt Jaussi, der mittlerweile auch auf die zweite Equipe zählen kann, mit der zuvor die Zusammenarbeit nicht richtig funktioniert hatte.

Der Torhüterwechsel

Ein weiteres Zeichen setzte ­Jaussi auf der Torhüterposition. Anstelle der bisherigen Nummer eins, Nicola Wittwer, stand in den letzten drei Partien Nils Roth zwischen den Pfosten. «Es war mir wichtig, so eine andere Dynamik in unser Spiel zu bringen. Vielleicht war es wirklich genau das, was uns in den letzten Spielen Schwung gegeben hat», sagt Jaussi.

Roths Stärken liegen mitunter in der Spielauslösung und im Mitspielen. «Im Prinzip bin ich auf einen elften Feldspieler angewiesen, und Nils Stärken liegen im Fussballerischen.» Dies sei aber nichts gegen Wittwer, der vor allem in der Vorrunde immer wieder gezeigt habe, wie wichtig er für das Team sei.

Konstanz ist gefragt

Mit vielen jungen Spielern im Kader sei es manchmal schwierig, konstant auf einem guten Level zu spielen, meint Coach Jaussi. Doch gerade in der Partie bei Köniz, das bereits als Aufsteiger feststeht, habe das hervorragend funktioniert. «In der Schlussphase dieser Saison ist es wichtig, dass wir an uns glauben, den Fokus und vor allem die Konstanz beibehalten», betont Jaussi.

Dass es keine einfache Spielzeit werden würde, war allen Beteiligten bekannt, dazu kamen die schwierigen Ereignisse im Winter. Doch von all dem will sich der FCD nicht vom Kurs abbringen lassen. Und gerade diese positive Einstellung dürfte der Schlüssel zum Ligaerhalt sein.

(Thuner Tagblatt)