Druck auf dem Fussballplatz, kein Stress mehr in der Küche

Ein Traumstart war es nicht. Im ersten Training mit dem FC Thun letzten Winter zog sich Dominik Schwizer eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. «Es gibt keinen guten Moment dafür, sich zu verletzen, aber das war der dümmste», sagt der 22-Jährige. Seine Karriere in der Super League lancieren, das wollte er beim FC Thun eigentlich, stattdessen verpasste er einen Grossteil der Rückrunde.

Und wieder vermiesten ihm ­gesundheitliche Probleme eine Premiere: Nach seinem ersten Kürzesteinsatz gegen GC sollte er im Mai gegen Lausanne das erste Mal in der Startaufstellung stehen, doch diesmal waren es Adduktorenprobleme, die ihn an seinem Einsatz hinderten. «Mit Schmerzmitteln hätte ich schon spielen können, doch das Risiko war das nicht wert.»

Am vergangenen Wochenende kam Schwizer endlich zum Startelfdebüt bei Thun. Nicht in der Meisterschaft, aber im Cup gegen Moutier. Und der Offensivspieler steuerte beim 3:1-Sieg gleich zwei Tore bei. «Schön, dass es geklappt hat», sagt der Doppeltorschütze.

Wie Steffen und Fassnacht?

Eigentlich hätte Schwizer ja sowieso erst in diesem Sommer zum FC Thun stossen sollen. Geplant war, dass er nach der Vertragsunterzeichnung bei Thun im Winter für den Rest der Saison auf Leihbasis beim FC Rapperswil-Jona bleiben würde. Doch weil Thun mit Simone Rapp eine Offensivkraft verlor, stiess der Zürcher Oberländer dann doch schon eher ins Berner Oberland.

«Es war gut für mich, von zu Hause wegzukommen, an einen Ort, wo ich niemanden kenne», sagt Schwizer. FC Egg, FC Hinwil, Team Zürich-Oberland und ab der Altersstufe U-12 dann Rapperswil-Jona hatten Schwizers Stationen in seiner Fussballkarriere bis dahin geheissen.

Thun-Sportchef Andres Gerber sagte zu Schwizers Verpflichtung: «Dominik entspricht dem typischen Profil des hungrigen jungen Spielers mit viel Potenzial, der den Sprung aus der Challenge League in die Super League wagen will.» Solche Spieler, die Gerber schon mehrmals in den unteren Ligen gefunden hat.

«Er erinnert mich in seiner Spielweise an Christian Fassnacht und Renato Steffen. Er ist griffig, abschlussstark. Ich bin überzeugt, wir werden viel Freude an ihm haben», sagte Trainer Marc Schneider damals. Fassnacht, Steffen, beiden gelang es, beim FC Thun in der Super League Fuss zu fassen und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Ersterer spielt bekanntlich bei YB derzeit in der Champions League, Zweiterer fand den Weg über YB und den FC Basel in die Bundesliga zu Wolfsburg. Die Geschichten dieser Spieler, deren Karrieren auch erst relativ spät Fahrt aufgenommen hatte, waren auch der Grund dafür, weshalb Schwizer mit seiner Beraterfirma entschieden hat, dass der FC Thun für ihn «der nächste, beste Schritt» sei.

Zwei Jahre, alles zu versuchen

2014 schloss er seine Lehre als Koch ab. Das sei die strengste Zeit gewesen: die Vollzeitausbildung sowie der Aufwand, der das Fussballengagement mit sich brachte. Er arbeitete danach ein halbes Jahr auf dem gelernten Beruf. Danach gab Schwizer sich selbst zwei Jahre Zeit, alles Mögliche zu versuchen, um es im Profifussball zu schaffen.

In dieser Zeit dachte er nie, dass das nicht klappen würde. Vorher in der U-16 hatte er eine Phase durchlebt, in der er wenig zum Einsatz gekommen war. «In dieser Zeit hatte ich Zweifel und war nahe daran ­aufzuhören», erzählt Schwizer, «doch ich blieb dran.»

2015 stiess er von Rapperswils zweiter Mannschaft zum Fanionteam. 2016/2017 stieg er mit diesem in die Challenge League auf, eineinhalb Jahre später gelang ihm persönlich nun der Sprung in die Super League.

Wenn er jetzt in seiner freien Zeit zu Hause in Bern ist, wo er sich eine Wohnung gesucht hat und gerade keine der Pflichten als Fussballprofi ansteht, denkt er manchmal daran, dass er in diesen Momenten vor fünf Jahren im Stress in der Küche umhergerannt ist.

Beim Kochen drängt die Zeit, beim Fussball habe man die ganze Zeit Druck. Fussball verlange mehr Selbstdisziplin, während beim Kochen nach dem Ausstempeln Feierabend sei. Schwizer kocht immer noch, jeden Tag, ­ohne Stress. Froh sei er, wenn seine Freundin da sei, «das ist besser, als für mich alleine zu kochen».

Sein Hauptmetier ist aber der Fussball. Verletzungsfrei kommt die Karriere von Dominik Schwizer in Thun ins Rollen. Der Cup­einsatz war sein fünfter in dieser Saison. Sein Potenzial konnte er in seinen Teileinsätzen andeuten, beweisen muss er sich noch. Seine Ziele für die Zukunft sind klar: «Ich will hier meine Leistungen bringen und mich für die Stammelf aufdrängen. Wenn du immer alles gibst und dich aufopferst, kommt es gut.» Der nächste Einsatz kommt vielleicht schon heute gegen Sion. (Berner Zeitung)