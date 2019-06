Drmics 1-Million-Fehlschuss

Schweizer im Verletzungspech

Das 0:0 nach 45 Minuten aber ist durchaus das passende Ergebnis in einer phasenweise furchtbar anstrengenden Partie. Die Sommerferien sind nah, der eine und andere unten auf dem Rasen in Guimaraes hat sie innerlich offenbar bereits an Pfingsten angetreten. Dreht einer wie Alli mal eine Pirouette mit dem Ball, ist das ein Höhepunkt, eine scharfe Flanke zählt zu den besonderen Aktionen. Wie jene von Danny Rose in der 55. Minute, die Fabian Schär ablenkt und seinen Torhüter damit zu einer weiteren Glanzparade zwingt. Ein Eigentor hätte zwar zum Geschehen gepasst, Sommer aber dreht den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Es könnte ein Weckruf sein für die Schweizer, die im Gegenzug tatsächlich ihren mit Abstand stärksten Spielzug präsentieren. Nach dem tollen Pass von Haris Seferovic und der Hereingabe Xherdan Shaqiris scheitert Granit Xhaka jedoch an Jordan Pickford. Englands Keeper dürfte froh sein um ein bisschen Beschäftigung, er verbringt einen bis zum Elfmeterschiessen sehr ruhigen Arbeitstag an der Sonne.

Die Verlängerung jedenfalls, die eigentlich kaum jemand sehen möchte, rückt immer näher. Bei den Schweizern beenden der Reihe nach Edimilson Fernandes, Shaqiri und Ricardo Rodriguez vorzeitig ihre Saison, das Trio muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Am Auftritt ändert das wenig, die Schweiz war vorher harmlos, sie ist es auch mit frischem Personal. Und England ist überlegen, trifft in der 84. Minute endlich ins Tor, aber der Videoschiedsrichter sorgt für eine nicht besonders willkommene Überzeit kurz vor den Sommerferien. Bis zu Drmics Schuss.

Schweiz - England 0:0 n.V. - England 6:5-Sieger im Penaltyschiessen. Dom Afonso Henriques, Guimarães. 22'000 Zuschauer. SR Hategan (ROU).



Penaltyschiessen: Maguire 0:1, Zuber 1:1; Barkley 1:2, Xhaka 2:2; Sancho 2:3, Akanji 3:3; Sterling 3:4, Mbabu 4:4; Pickford 4:5, Schär 5:5; Dier 5:6, Drmic (Pickford wehrt ab).

Schweiz: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Fernandes (61. Zakaria), Xhaka, Freuler, Rodriguez (87. Drmic); Shaqiri (65. Zuber), Seferovic (113. Okafor).

England: Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Rose (70. Walker); Dier, Delph (106. Barkley); Lingard (106. Sancho), Alli, Sterling; Kane (74. Wilson).

Bemerkungen: Schweiz ohne Mehmedi und Embolo (beide verletzt) sowie Lichtsteiner (nicht im Aufgebot). 2. Schuss von Kane an die Latte. 55. Schär lenkt Flanke von Rose an den eigenen Pfosten. 84. Tor von Wilson nach Konsultation der Videobilder annulliert. 117. Freistoss von Sterling an die Latte.

Verwarnungen: 23. Rose (Foul). 26. Lingard (Foul). 116. Xhaka (Foul).