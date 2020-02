Dortmund scheitert trotz Haaland-Tor spektakulär

Rückkehrer Davie Selke, Leonardo Bittencourt mit einem Distanzkracher und Milot Rashica erzielten die Tore für die Gastgeber. Joker und Torjäger Erling Haaland und der 17-jährige Giovanni Reyna schafften zwei Mal den Anschluss für den Bundesliga-Dritten aus Dortmund.

Achja bevor ich es vergesse What a Goal Giooooooooooooooooo Reyna Mashallah oida ???????? pic.twitter.com/bfB9aKzyr7 — ???????????????????????????????? ???????? (@Lafonate) February 4, 2020

BVB-Trainer Lucien Favre hatte zunächst Shootingstar und Torjäger Haaland trotz seiner sieben Tore in den ersten drei Bundesliga-Spielen draussen gelassen. Auch Neuzugang Emre Can blieb auf der Bank. Für Stammkeeper Roman Bürki war mit Marwin Hitz trotzdem ein Schweizer im Tor. Auch Manuel Akanji stand in der Startformation der Dortmunder.

Schalke gewinnt nach Verlängerung

Der FC Schalke 04 hat Jürgen Klinsmann und Hertha BSC jäh aus allen Pokal-Träumen gerissen. Die Gelsenkirchener drehten am Dienstagabend in einem kräftezehrenden und am Ende hitzigen Achtelfinal einen 0:2-Rückstand zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung und erreichten zum vierten Mal in Folge das Viertelfinal des DFB-Pokals. Vier Tage nach dem erschreckend schwachen 0:0 der beiden Clubs in der Fussball-Bundesliga bewiesen die Gastgeber die grössere Moral - die Hertha verschenkte den Sieg innerhalb weniger Minuten und muss weiter auf das Heim-Finale im Olympiastadion warten.

Pascal Köpke und Winter-Neuzugang Krzysztof Piatek mit ihren ersten Pflichtspieltoren für Berlin trafen zwar vor 53 525 Zuschauern für die Gäste. Doch Daniel Caligiuri, Amine Harit und schliesslich der eingewechselte Benito Raman in der 115. Minute sorgten in der Arena des fünfmaligen Pokalsiegers für grenzenlose Begeisterung. Kurz zuvor sah Herthas Jordan Torunarigha nach einem Zusammenstoss mit David Wagner Gelb-Rot, der Schalke-Trainer wurde ebenfalls des Innenraums verwiesen