Dortmund bleibt an Bayern dran

Der BVB liegt vier Runden vor dem Saisonende weiterhin nur einen Punkt hinter Leader Bayern. Die Dortmunder haben auf das 0:5 im Spitzenspiel gegen Bayern München von Anfang April und auf den erzitterten und schmeichelhaften 2:1-Heimsieg vor Wochenfrist gegen Mainz mit einer weitgehend vorzüglichen und am Ende souveränen Leistung reagiert. Der Erfolg in Freiburg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.