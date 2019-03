20 Tore und 42 Assists in 124 Spielen – in Los Angeles hat sich David Beckham von 2007 bis 2012 in die Herzen der Fans gespielt. Dem ehemaligen britischen Fussballnationalspieler wurde nun ein Denkmal in Form einer Statue errichtet. Comedian James Corden nahm das Ereignis zum Anlass, den «Sexiest Man Alive» gehörig aufs Korn zu nehmen – wohl auch mit dem Gedanken, dass Fussballer und ihre Statuen durchaus ein heikles Thema sind.