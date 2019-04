Diese Einwechslung ging wortwörtlich ins Auge

Es laufen die letzten zehn Minuten der Partie zwischen Östers und Degerfors in der zweithöchsten schwedischen Liga, es steht 1:1. Der 21-jährige Mattias Özgün macht sich bei den Gästen für seine Einwechslung bereit. Wie in solchen Fällen üblich steht er an der Seitenlinie und wartet auf seinen Mitspieler. Als er mit Axel Lindahl abklatscht, passiert es – Özgüns Teamkamerad rutscht beim doppelten High Five ab und trifft den Eingewechselten direkt im Auge. Kaum auf dem Platz, winkt der Mittelfeldspieler der Bank zu, um sich pflegen zu lassen.