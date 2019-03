Diese Aktion gibt nicht einmal Gelb

Die Partie wurde weiter hitzig geführt. Brown war auch in der Schlussphase an einer hektischen Szene beteiligt. Rangers-Spieler Ryan Kent schubste den Celtic-Captain zu Boden. Auf Bildern sieht es so aus, als würde Kent Brown einen Faustschlag versetzen. Auf dem Video ist dies aber nicht klar ersichtlich. Die Tätlichkeit hatte für Kent keine Folgen. Nach dem Schlusspfiff kam es dann auch im Spielertunnel noch zu tumultartigen Szenen.

Dreizehn Punkte Vorsprung

Ach ja, Fussball gespielt wurde auch noch. Odsonne Édouard brachte Celtic in der 27. Minute 1:0 in Führung. Kent traf nach einer guten Stunde zum 1:1-Ausgleich, ehe James Forrest in der 86. Minute mit seinem Treffer den 2:1-Sieg für Celtic sicherstellte. Der schottische Titelverteidiger hat nach diesem Erfolg bereits dreizehn Punkte Vorsprung auf den Rivalen.