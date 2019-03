Die YB-Talente haben sich unterschiedlich entwickelt

«Der Club wollte bescheiden wirtschaften, das spülte viele Junioren in die erste Mannschaft», sagt Christoph Spycher. Vielleicht seien es etwas gar viele auf einmal gewesen, meint der Sportchef mit Blick auf die Ausgewogenheit im Kader. «Aber es war ein deutliches Zeichen pro Nachwuchs.»

Ausgerechnet Hadergjonaj

Die Geschichte Spychers ist eng verknüpft mit jener der 1994er. Als die ersten von ihnen in die erste Mannschaft drängten, war er der alternde Captain, der seinen Rücktritt ins Auge gefasst hatte. Beim letzten Spiel Spychers im Mai 2014 gegen St. Gallen standen Mvogo, Wüthrich und Frey in der Startaufstellung, Bertone, Hadergjonaj und von Ballmoos sassen auf der Ersatzbank. Als Talentmanager war Spycher dann wichtiger Ratgeber der aufstrebenden Nachwuchskräfte.

Nachdem er 2016 Sportchef wurde, bestimmte er deren Zukunft mit. Er verkaufte Mvogo nach Leipzig, promovierte von Ballmoos, gab Frey an den FCZ, Joss nach Thun und zuletzt Bertone in die USA zu Cincinnati ab. Wenn er auf die Wege blickt, welche die früheren YB-Junioren zurückgelegt haben, spricht Spycher von einem «super Jahrgang», der aber auch zeige, dass während einer Karriere etliche Tücken lauern würden.

Es zum Profi zu schaffen, sei zwar ein grosser Schritt, sagt Spycher. «Aber damit fängt die Arbeit erst an. Man ist einer enormen Konkurrenz ausgesetzt, muss sich jede Minute Einsatzzeit erkämpfen.» Der schwierigste Schritt, sagt Spycher deshalb, sei jener zum Stammspieler. «Es braucht auch Glück und Geduld, und die richtigen Entscheide im richtigen Moment.»

Spycher denkt an den Münsinger Frey, zu dem er einen besonderen Bezug hat, der sich nach vielversprechendem Start in Lille verletzte und in Ungnade fiel, via Luzern, Bern und Zürich nun beim türkischen Grossklub Fenerbahçe Istanbul den zweiten Versuch im Ausland nimmt. Der Sportchef denkt auch an Mvogo, dessen Transfer zu RB Leipzig er als vernünftig erachtete. Eineinhalb Jahre später kommt der 24-Jährige erst auf zwei Einsätze in der Bundesliga, ihm steht der ungarische Nationaltorhüter Péter Gulácsi vor der Sonne.